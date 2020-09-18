Almanya'nın Atina Büyükelçisi Reichel'den küstah açıklama!

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, "Türkiye'nin yakında AB Konseyi'nin sopasını göreceğini" söyledi.

Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Daimi Komitesi'nde konuşan Reichel, "Almanya, Avrupa Birliği dönem başkanlığı döneminde; gelecek AB Konseyi'nde Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle, genel anlamda AB ile ilişkilerinin kötüleşmesi konusunda konuşacak" dedi.

Greek City Times sitesinin haberine göre Reichel, "Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye'yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Alman Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Almanya dönem başkanlığı için Türkiye meselesi çok önemli. Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti."

'ORUÇ REİS'İN ÇEKİLMESİ BAŞARI'

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Reichel şunları söyledi: