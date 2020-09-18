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  4. Almanya'nın Atina Büyükelçisi Reichel'den küstah açıklama!

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Reichel'den küstah açıklama!

18.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Daimi Komitesi'nde konuşan Reichel, "AB Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum" dedi.

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Reichel'den küstah açıklama!

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, "Türkiye'nin yakında AB Konseyi'nin sopasını göreceğini" söyledi.

Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Daimi Komitesi'nde konuşan Reichel, "Almanya, Avrupa Birliği dönem başkanlığı döneminde; gelecek AB Konseyi'nde Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle, genel anlamda AB ile ilişkilerinin kötüleşmesi konusunda konuşacak" dedi.

Greek City Times sitesinin haberine göre Reichel, "Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye'yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Alman Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Almanya dönem başkanlığı için Türkiye meselesi çok önemli. Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti."

'ORUÇ REİS'İN ÇEKİLMESİ BAŞARI'

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Reichel şunları söyledi:

"Başbakan askeri çatışmanın önlenmesini, gerilimin azaltılmasını ve deniz yetki alanlarının barışçıl bir şekilde belirlenmesini kişisel meselesi olarak görüyor. Ve şimdiye kadar da bir miktar başarı elde etti. Araştırma gemisi Oruç Reis geçen hafta sonu Meis'ten çekildi. Başarabilirsek yakında bir sonraki aşama olan istikşafi görüşmelere geçeceğiz."

AB TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GÖRÜŞECEK

AB'nin Türkiye ile ilişkileri ise haftaya yüz yüze düzenlenecek Avrupa liderleri toplantısında görüşülecek.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), uzun zamandır Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana.

AB, Kıbrıs suları olarak ifade edilen bölgede, doğalgaz arama çalışmalarına başladığı için Türkiye'ye uyarılarda bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP), perşembe günü yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele aldı. Türkiye'nin bölgedeki aktivitelerini kınayan AP, GKRY ve Yunanistan'la da dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile üst düzey diplomatlar vasıtasıyla görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı.

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