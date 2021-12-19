Almanya'nın birçok kentinde korona protestoları düzenlendi

Gösterilerin en büyüğü Hamburg'da yapıldı.Almanya'da hükümetin koronayla mücadele amacıyla aldığı tedbirlere karşı birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösterilerin en büyüğü Hamburg'da düzenlendi. Polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 11 bin 500 kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler "Artık yeter - Elinizi çocuklarımızdan çekin", "Aşı zorunluluğuna hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamburg'da Cuma gününden bu yana gösterilerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Dünkü gösteri sırasında da organizatörler katılımcılara sık sık barışçıl davranma ve maskelerini takma uyarısında bulundu. Hamburg'daki gösteriye karşı kentte protestolar da düzenlendi. Güvenliği sağlamak amacıyla 800 polis görev yaptı.

Düsseldorf'ta da polisin verdiği bilgilere göre birkaç bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Göstericiler "Elinizi çocuklarımızdan çekin", "Aşı zorunluluğu mu? Teşekkürler kalsın" yazılı pankartlar taşıdı. Freiburg kent merkezinde 3 bin 500 kişinin katıldığı gösteride maske takmadıkları gerekçesiyle bazı kişiler yürüyüş kortejinden çıkartıldı.

Brandenburg eyaletinin Cottbus kentinde de polis birçok göstericinin maske takmadığı gerekçesiyle gösteriyi sona erdirdi. 3 bin kişinin katıldığı gösteride polisle göstericiler arasında tansiyon yükseldi, sözlü sataşmalar yaşandı. Polis aşırı sağcı bazı şahısları geçici olarak gözaltına aldığını açıkladı.

Schwerin'deki gösteriye yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Gösteriye birçok çocuklu ailenin de katıldığı belirtiliyor. Göstericiler Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz'a hitaben "Başbakan Scholz, biz kırmızı çizgiyiz", "Aşı çılgınlığını durdurun" yazılı pankartlar taşındı. Başbakan Scholz bir ifadesinde pandemiyle mücadelede "kırmızı çizgilerin olmadığını" söylemişti.

Almanya'da bu haftadan itibaren 5 yaşından itibaren çocukların da aşılanmasına başlandı. Kamuoyu yoklama şirketin Civey'in Welt için yaptığı araştırmaya göre Almanya'da anne babaların sadece yüzde 44'ü çocuklarını koronaya karşı aşılatmaktan yana.

Almanya'da geçen hafta yaşlı ve engelli bakım yurtları, klinikler, muayenehaneler başta gelmek üzere hassas grupların bulunduğu alanlarda çalışanlara aşı zorunluluğu kararı alınmıştı. Bu karar genel bir aşı zorunluluğu talebi yönündeki seslerin de artmasını beraberinde getirmişti.

AFP, dpa / EC, BÖ

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