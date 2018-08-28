Almanya'nın Chemnitz kentindeki olaylar

BERLİN (AA) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin, "Şiddet olayının şoku, yabancı düşmanlığını ve şiddeti kentin sokaklarına taşınması için istismar edildi." dedi.

Steinmeier, Berlin’de yaptığı açıklamada, saldırıların ve halkı kışkırtmanın, kimden gelirse gelsin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Kentte öldürülen kişi ile ilgili üzüntüyü paylaştığını ifade eden Steinmeier, "Şiddet olayının şoku, yabancı düşmanlığını ve şiddeti kentin sokaklarına taşınması için istismar edildi." ifadesini kullandı.

Ülkede sadece devletin adaleti ve güvenliği sağladığını vurgulayan Steinmeier, Almanya’daki tüm insanların, polisin ve yargının kararlılıkla davrandığına ve yasaların ihlal edilmesine izin vermediğine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile düzenlediği basın toplantısında, Chemnitz’de meydana gelen olayların hukuk devletinde yeri olmadığını vurgulayarak, “İnsanların kovalandığı, toplu eylemin yapıldığı ve sokakta nefretin olduğu yönünde elimizde video görüntüleri var. Bunun hukuk devletimizle yeri yok." dedi.