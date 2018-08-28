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Almanya'nın Chemnitz kentindeki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Şiddet olayının şoku, yabancı düşmanlığını ve şiddeti kentin sokaklarına taşınması için istismar edildi" - Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "İnsanların kovalandığı, toplu eylemin yapıldığı ve sokakta nefretin olduğu yönünde elimizde video görüntüleri var. Bunun hukuk devletinde yeri yok"

BERLİN (AA) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin, "Şiddet olayının şoku, yabancı düşmanlığını ve şiddeti kentin sokaklarına taşınması için istismar edildi." dedi.

Steinmeier, Berlin’de yaptığı açıklamada, saldırıların ve halkı kışkırtmanın, kimden gelirse gelsin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Kentte öldürülen kişi ile ilgili üzüntüyü paylaştığını ifade eden Steinmeier, "Şiddet olayının şoku, yabancı düşmanlığını ve şiddeti kentin sokaklarına taşınması için istismar edildi." ifadesini kullandı.

Ülkede sadece devletin adaleti ve güvenliği sağladığını vurgulayan Steinmeier, Almanya’daki tüm insanların, polisin ve yargının kararlılıkla davrandığına ve yasaların ihlal edilmesine izin vermediğine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile düzenlediği basın toplantısında, Chemnitz’de meydana gelen olayların hukuk devletinde yeri olmadığını vurgulayarak, “İnsanların kovalandığı, toplu eylemin yapıldığı ve sokakta nefretin olduğu yönünde elimizde video görüntüleri var. Bunun hukuk devletimizle yeri yok." dedi.

Merkel, bu tür olaylara hiçbir yerde izin verilmemesi gerektiğini belirterek, polisin daha fazla şiddetin olmaması için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Saksonya polisinin bu konuda zor durumda olduğunu belirterek, Saksonya eyaletinin yardım istemesi durumunda Federal hükümetin polis desteği verebileceğini ifade etti.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.

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Almanya Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Chemnitz

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