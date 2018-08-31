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Almanya'nın Chemnitz kentindeki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 02:13 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı "Pro Chemnitz" oluşumun çağrısıyla düzenlenen gösteriye 900 kişi katıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde geçen hafta sonu bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların gösterileri devam ediyor.

Chemnitz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı "Pro Chemnitz" oluşumunun kentteki stadın önünde düzenlediği gösteriye yaklaşık 900 kişi katıldı.

Gösteride, Toplanma Yasası'nı ihlal etme ve anayasaya aykırı semboller taşıma suçlarından dolayı 8 kişi hakkında işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, 27 Ağustos Pazartesi günü aynı oluşumun düzenlediği eylemde suç işleyen iki kişinin belirlendiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, protestocuların "Merkel’in gitmesi lazım", "Direniş" ve "Biz halkız" sloganları attığı bildirildi.

Bu arada stadın içinde de Saksonya eyaletinin Belediye Başkanı Michael Kretschmer'in Chemnitz halkıyla bira araya geldiği bir etkinlik düzenlendiği kaydedildi.

Gösteri ve etkinlikte güvenliği sağlamak için yaklaşık bin 200 polisin görev yaptığı, gösterinin ve etkinliğin olaysız sona erdiği bildirildi.

Öte yandan, Saksonya eyaletinin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta bir Almanın öldürülmesiyle ilgili iki zanlı hakkında çıkarılan tutuklama emrini sızdırdığı gerekçesiyle bakanlıkta çalışan bir memurun geçici olarak görevden alındığı belirtildi.

Bakanlıktaki memur tarafından sızdırılan tutuklama kararı, aşırı sağcı grupların internet sayfasında yer almıştı.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşındaki Alman öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.
Pazartesi günü de öldürülen kişiyi anmak için "Pro Chemnitz" oluşumunun düzenlediği gösteride çıkan olaylarda 2'si polis 20 kişi yaralanmış, "Hitler selamı" vermekten dolayı da 10 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Diğer taraftan 1 Eylül Cumartesi günü de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) oluşumunun Chemnitz'de birlikte bir gösteri düzenleneceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşırı sağ Chemnitz

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