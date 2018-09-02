Almanya’nın Chemnitz kentindeki olaylar

BERLİN (AA) - Almanya’nın Chemnitz kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) oluşumunun düzenlediği yürüyüş karşıt protestolar nedeniyle tamamlanamadı.

Chemnitz’de geçen hafta bir Alman’ın öldürülmesinden sonra aşırı sağcıların gösterileri devam ediyor. AfD partisi ile PEGİDA oluşumu, kent merkezinde “sessiz yürüyüş” sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Bu yürüyüşe kendi gösterisini iptal eden ve geçen hafta göçmen ve mültecilere saldıran aşırı sağcı "Pro Chemnitz" oluşumu taraftarları da katıldı.

AfD Chemnitz Parti Merkezi’nin bulunduğu Theater Caddesi’nde toplanan göstericiler arasında Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinin AfD Partisi’nin eyalet teşkilatlarının başkanları ve PEGİDA'nın kurucusu Lutz Bachmann da katıldı.

Almanya bayrakları taşıyan ve "Merkel gitmeli" sloganları atan aşırı sağcılar, sol grupların yürüyüş güzergahında toplanması sebebiyle 500 metre yürüdükten sonra uzun süre durdu.