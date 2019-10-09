Almanya'nın Doğusunda Sinagog ve Döner Büfesine Saldırı

Almanya’nın doğusunda, başkent Berlin’in yaklaşık 100 km güneyinde bulunan Halle kentindeki sinagog ve bir döner büfesi saldırıya uğradı.
Saldırıyı en az iki kişinin gerçekleştirdiği belirlenirken, en az bir saldırganın makineli tüfekle sinagogun önünde bulunanlara ateş açtığı, binanın içine de en az bir el bombasının atıldığı öğrenildi.
Saldırganların daha sonra, yakında bulunan bir döner büfesine de saldırdıkları ve içeride bulunanlara ateş açtıkları haber verildi. Polis, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.
Der Spiegel dergisine konuşan bir polis yetkilisi, bir kişinin büfede yaşamını yitirdiğini, diğer kişinin ise sinagogun yanındaki Yahudi mezarlığının girişinde öldüğünü açıkladı.
Sinagoga yakın bir yerde bulunan bir görgü tanığının saldırı anını çektiği ve basına yansıyan videoda, binanın önünde gri renkte bir arabadan inen ve üstünde askeri kamuflaj giysileri olan bir kişinin sinagoga ateş açması gözüküyor. Saldırı, dün akşam başlayan ve bu akşam sona erecek olan Yahudiler’in kutsal günlerinden Yom Kippur bayramında meydana geldi.
Halle Yahudi Cemaati Başkanı Max Privorotzki, saldırı anında sinagogda bayramı kutlamak için bir araya gelen en az 70 kişinin bulunduğunu, kapıdaki güvenlik önlemleri sayesinde saldırganların içeriye giremediğini açıkladı. Polis, saldırganların olaydan sonra önce arabayla, sonra da birbirlerinden ayrılarak kaçtıklarını, ancak yoluna taksiyle devam etmek isteyen saldırganlardan birinin ele geçirildiğini duyurdu.
Halle’ye 15 km uzaklıktaki Landsberg kasabasında da silah seslerinin duyulduğu, ikinci saldırganın muhtemelen burada saklandığı haber alındı. Polis ikinci saldırganı aramaya devam ediyor. Olaydan sonra Almanya çapında sinagogların önündeki güvenlik önlemleri arttırılırken, kaçak saldırganın yakalanması için Halle kentinin bulunduğu Saksonya Anhalt eyaletinde demir yolu seferleri durduruldu, halka sokağa çıkmaması ya da kalabalık yerlerde bulunmaması yönünde çağrı yapıldı.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayla ilgili soruşturmayı terör olaylarına da bakan Federal Başsavcılığın yürüteceğini açıkladı. Alman medyasında güvenlik birimlerinden gelen bilgiler kaynak gösterilerek, saldırıyı aşırı sağcıların gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü.
Haberlerde, Almanya’nın beş eyaletinde bu sabaha karşı aşırı sağcılara yönelik operasyonlar düzenlendiği, saldırının bu operasyonlarla bağlantısı olabileceği öne sürüldü. Uzmanlar, Neonazi grupların son zamanlarda silahlandığı yönünde uyarılar yapıyorlar. Federal İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, sadece 2018 yılında 563 aşırı sağ kaynaklı suç kaydedildi, bunların da 235’inin şiddet eylemi olduğu belirtildi. Polisin operasyon ve soruşturmalarında toplam 1091 silah ele geçirildi. 2017’de bu rakam sadece 676’ydı.
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