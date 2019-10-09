Almanya'nın Doğusunda Sinagog ve Döner Büfesine Saldırı

Almanya’nın doğusunda, başkent Berlin’in yaklaşık 100 km güneyinde bulunan Halle kentindeki sinagog ve bir döner büfesi saldırıya uğradı.

Saldırıyı en az iki kişinin gerçekleştirdiği belirlenirken, en az bir saldırganın makineli tüfekle sinagogun önünde bulunanlara ateş açtığı, binanın içine de en az bir el bombasının atıldığı öğrenildi.

Saldırganların daha sonra, yakında bulunan bir döner büfesine de saldırdıkları ve içeride bulunanlara ateş açtıkları haber verildi. Polis, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.

Der Spiegel dergisine konuşan bir polis yetkilisi, bir kişinin büfede yaşamını yitirdiğini, diğer kişinin ise sinagogun yanındaki Yahudi mezarlığının girişinde öldüğünü açıkladı.

Sinagoga yakın bir yerde bulunan bir görgü tanığının saldırı anını çektiği ve basına yansıyan videoda, binanın önünde gri renkte bir arabadan inen ve üstünde askeri kamuflaj giysileri olan bir kişinin sinagoga ateş açması gözüküyor. Saldırı, dün akşam başlayan ve bu akşam sona erecek olan Yahudiler’in kutsal günlerinden Yom Kippur bayramında meydana geldi.