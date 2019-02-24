Yarışmada üçüncülüğü Türkiye kökenli Anastasia Aksak elde etti.Almanya'nın en uzun süredir düzenlenen güzellik yarışmasında birinciliği polis memuru Nadine Berneis kazandı. Almanya'nın Stutgart kentinde polislik yapan ancak aslen Dresdenli olan 28 yaşındaki Berneis, "Hayallerim gerçek oldu" ifadesini kullandı. Berneis, Almanya'nın güzellik temsilcisi olarak geçireceği bir yıl boyunca izne ayrılmak için başvuruda bulunacağını, ardından polislik görevine devam etmek istediğini belirtti.

Polislik mesleğine futbol maçları ve gösterilerde görev yaparak başlayan, daha sonra ise Stutgart kent merkezinde devriye aracıyla gezerek vazifesini yerine getiren Berneis, son üç yıldır masa başında siber suçlarla mücadele biriminde çalışıyor. Berneis, "10 yıldır polis memuruyum ve bu yolu seçtiğim için hiç pişman olmadım" dedi. Birincilik ödülü bir yıl kullanmak üzere otomobil, seyahat ve kıyafet içeriyor.

Türkiye kökenli aday üçüncü oldu

Yarışmada ikinciliği Hamburg'dan 23 yaşındaki öğrenci Pricilla Klein kazandı. Üçüncülüğü ise 22 yaşındaki Anastasia Aksak elde etti. Baba tarafı Türkiye, anne tarafıysa Rusya kökenli olan Aksak, yarışmaya Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinden katılmıştı.