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Almanya'nın "en güzeli" bir polis memuru

24.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasını 28 yaşındaki polis memuru Nadine Berneis kazandı.

Almanya'nın "en güzeli" bir polis memuru

Yarışmada üçüncülüğü Türkiye kökenli Anastasia Aksak elde etti.Almanya'nın en uzun süredir düzenlenen güzellik yarışmasında birinciliği polis memuru Nadine Berneis kazandı. Almanya'nın Stutgart kentinde polislik yapan ancak aslen Dresdenli olan 28 yaşındaki Berneis, "Hayallerim gerçek oldu" ifadesini kullandı. Berneis, Almanya'nın güzellik temsilcisi olarak geçireceği bir yıl boyunca izne ayrılmak için başvuruda bulunacağını, ardından polislik görevine devam etmek istediğini belirtti.

Polislik mesleğine futbol maçları ve gösterilerde görev yaparak başlayan, daha sonra ise Stutgart kent merkezinde devriye aracıyla gezerek vazifesini yerine getiren Berneis, son üç yıldır masa başında siber suçlarla mücadele biriminde çalışıyor. Berneis, "10 yıldır polis memuruyum ve bu yolu seçtiğim için hiç pişman olmadım" dedi. Birincilik ödülü bir yıl kullanmak üzere otomobil, seyahat ve kıyafet içeriyor.

Türkiye kökenli aday üçüncü oldu

Yarışmada ikinciliği Hamburg'dan 23 yaşındaki öğrenci Pricilla Klein kazandı. Üçüncülüğü ise 22 yaşındaki Anastasia Aksak elde etti. Baba tarafı Türkiye, anne tarafıysa Rusya kökenli olan Aksak, yarışmaya Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinden katılmıştı.

Organizyasyonda her eyaletten birer finalistin katılımıyla 16 aday yarışmıştı. Yarışmada birinci olan Berneis, geçen ekim ayında "Miss Baden-Württemberg" seçilmişti.

Artık mayo yok

Yarışmanın finali, Fransa sınırı yakınlarındaki Rust kasabasında yer alan ve Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europa Park'ta düzenlendi. Jüri üyeleri arasında İngiliz dansçı Nikeata Thompson ve Alman eski milletvekili Wolfgang Bosbach de bulunuyordu.

Yarışmada bu yıl adaylar sadece gece elbisesi ve spor giysilerle yürüdü. Organizatör Max Klemmer, bundan böyle yarışma kapsamında mayolu yürüyüşe yer verilmeyeceğini açıkladı.

DW/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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