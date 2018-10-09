Almanya'nın eski başbakanı Schröder beşinci kez evlendi

Berlin'deki Adlon Oteli'nde evliliklerini bir düğün ile kutlayan çifte 150 kadar davetli eşlik etti.Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder, Güney Koreli Soyeon Kim ile evliliğini kutladı. Beş ay kadar önce Kim'in anavatanı Güney Kore'deki nikahla evlenen çift, Cuma günü Berlin'deki Adlon Oteli'nde yapılan düğünle evliliklerini kutladı.

Düğüne 150 kadar davetli katılırken, bu davetliler arasında Almanya'nın şu andaki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Scorpions isimli rock müzik grubunun vokalisti Klaus Meine de yer aldı.

49 yaşındaki Kim ile beşinci evliliğini gerçekleştiren 74 yaşındaki Schröder'in düğününe Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davetli olduğu, ancak her iki davetlinin de düğüne katılmadığı belirtildi. Almanya'da yayınlanan haftalık Stern dergisine geçen aylarda bir açıklama yapan Schröder, düğüne Putin gibi bir devlet başkanının katılımının "çok fazla harcama" anlamına geleceğini söylemişti.