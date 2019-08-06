Almanya'nın eski futbol sorumlularına dolandırıcılık suçlaması

İsviçre Başsavcılığı, Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’nın organizatörleri hakkında dava açtı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, şampiyonanın Almanya’ya verilmesi süreciyle ilgili olarak Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) eski başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger, eski genel sekreteri Horst R. Schmidt ile FIFA’nın İsviçreli eski Genel Sekreteri Urs Linsi hakkında, “DFB Teftiş Kurulu'nu, 6,7 milyon euro tutarındaki ödemenin gerçek nedeni konusunda hileli yollarla yanıltmak” suçlamasıyla dava açtı.

Başsavcılık açıklamasında, Zwanziger, Schmidt ve Linsi’nin dolandırıcılık, Nierbach’ın ise suç ortaklığı ile suçlandığı belirtiliyor.

Rüşvet iddiaları

Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için futbol federasyonu yetkilileri tarafından rüşvet ödendiği iddiaları gündeme damgasını vurmuş, İsviçre Başsavcılığı 2015 yılının Kasım ayında soruşturma başlatmıştı.

Almanya'nın önde gelen spor adamı Franz Beckenbauer’in, dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter ile 2002 yılında bir araya gelerek, 2006 Dünya Kupası'na Almanya'nın ev sahipliği yapılması için 6,7 milyon euro rüşvet karşılığında anlaştığı ileri sürülmüştü. Paranın, şampiyonaya Almanya’nın ev sahipliği yapmasını sağlayacak oyların rüşvet yoluyla satın alınması için kullanıldığı iddia edilmişti.