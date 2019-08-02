Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan merkez tren istasyonu polis operasyonu sebebiyle kapatıldı.

Almanya\u2019n\u0131n Frankfurt kentinde bulunan merkez tren istasyonu polis operasyonu sebebiyle kapat\u0131ld\u0131.PARTNER\u015eeyda Co\u015fkun'dan bikini \u015fovBal\u0131kesir'de yolcu otob\u00fcs\u00fc yand\u0131: 5 \u00f6l\u00fc, 15 yaral\u0131 (4)\u0130zmir\u2019in Buca il\u00e7esinde, s\u00fcr\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetti\u011fi saman y\u00fckl\u00fc kamyonunun devrilmesi sonucu \u00e7\u0131kan yang\u0131n ormana s\u0131\u00e7rad\u0131. \u0130zmir Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 5 helikopter ve 8 araz\u00f6z ile yang\u0131na m\u00fcdahale ediliyor.
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