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Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. Terminalden çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:03 | Son Güncelleme

IHAAW172854-ASA/25-01-2019 - Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. 25.01.2019 17:28:54 TSI NNNN

IHAAW172854-ASA/25-01-2019

- Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. Terminalden çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

25.01.2019 17:28:54 TSI
NNNN

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