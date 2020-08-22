Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Türkiye'de de denenecek

Dünya üzerinde Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarından biri de, yöneticiliğini Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer ortaklığında sürdürülüyor. Bu çalışmanın ürünü olan "BNT162ö" isimli aşıda son aşamaya gelindiği ve 30 bin kişi üzerinde yapılacak üçüncü faz denemelerinden bir kısmının da Türkiye'de gerçekleştirileceği açıklandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tufan Tükek, DHA'ya yaptığı açıklamada her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşının Kasım ayında piyasada olacağını belirterek, çalışmanın bir paydaşı olarak Türkiye'nin aşıya erişimde bir sıkıntı yaşamayacağını ifade etti. İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonunda yürütülecek gönüllü denemeleri için etik kurul onayının çıkmak üzere olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'ndan da onayların alınmasından sonra önümüzdeki günlerde gönüllü çağrısına başlanacağını dile getiren Tükek, "BNT162ö" aşısından oldukça umutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'den yüz kişi

"Almanya'daki bu aşı çalışmalarını yürüten şirketin başında bizim de tanıdığımız, çok kıymetli Uğur hocamız var. Zaten kendisi ile zaman zaman da görüşmelerimiz, bilimsel toplantılarımız oluyor. Şu an etik kuruldan çıkmak üzere, hatta bugünlerde çıkmış da olabilir. Bu aşının Faz 3 gönüllü insan denemelerinin bir ayağını da burada, İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonunda yapacağız" diyen Prof. Tükek, bu çalışmanın gönüllülük esasına göre Türkiye'den yüz kişinin katılımıyla yapılacağını ifade etti. Bu kişilere uygulanacak olan aşı ile ilgili verilerin sonuçlarının tahminen kasım ayında belli olacağını söyleyen Prof. Tufan Tükek, şöyle konuştu: