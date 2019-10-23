Almanya’nın Güvenli Bölge Önerisine NATO ve ABD'den Olumlu Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Soçi’de vardığı anlaşma, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatını sınırlamasını, Suriye,Türk ve Rus ordularının sınırda devriye gezmesini öngörüyor. Almanya’nın önerdiği güvenli bölgede, Rusya ve Türkiye’yi dahil ettiği uluslararası kontrol mekanizmasının diğer ülkelerce de kabul görmesi gerekiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kramp-Karrenbauer’la öneriyi görüştüğünü söyledi. Stoltenberg basına yaptığı açıklamada, “Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda NATO müttefiklerimizin önerileri olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. NATO Genel Sekreteri, olası bir siyasi çözümün “sahadaki tüm aktörleri” kapsamasına ise, doğrudan Rusya’yı ima etmese de, temkinli yaklaştı.

Almanya’nın Suriye’de güvenli bölge önerisi bugüne kadar Ortadoğu’da askeri bir rol üstlenmekten kaçınan Berlin’den gelen ilk askeri misyon teklifi olsa da ayrıntıları hala belirsiz.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturulması önerisine ABD ve NATO olumlu yaklaşıyor.

NATO ülkeleriyse Türkiye’nin harekatına karşı çıksa da müttefiklerini açık olarak eleştirmekten ve Suriye’nin sekiz yıldır süren savaşına sürüklenmekten kaçındı.

Öneri 24 Ekim'de Brüksel'de görüşülecek

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in önerisini NATO ülkelerine Perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’deki olağan toplantısında sunması bekleniyor. NATO yetkililerine göre öneri bir çıkış yolu olarak görülse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden de onay alması gerekebilir.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Almanya’nın önerisini Avrupalı bir grubu uluslararası bir barış gücüne katmak şeklinde değerlendirdi.

“Öneri kesinlikle olumlu” diyen Hutchison, Erdoğan ve Putin arasında varılan anlaşmanın Almanya’nın önerisine etkisinden emin olmadığı uyarısında da bulundu.

“Bu alanda yapılması gereken çok şey var. Eğer Türkler uluslararası toplumdan daha fazla yardım isterse bence Avrupa adım atabilir” diyen Hutchison, Almanya’nın önerisine Fransa ve İngiltere’nin yardımcı olabileceğini dile getirdi.

ABD’li büyükelçi, ülkesinin olası bir Avrupa gücüne katılıp katılmayacağı sorusunaysa, “Şu anda böyle bir çalışma olduğunu sanmıyorum. Bence Avrupalılar bir adım attı. Burada ABD’nin bir rolünü görmüyorum” yanıtını Verdi.

