Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre küresel ticarete yönelik belirsizliklerin artmasıyla beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat yüzde 0,5 arttı. Piyasalarda ihracatın yüzde 0,1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8, ithalat ise yüzde 4,4 azalış gösterdi.

İhracattaki yıllık düşüşün Temmuz 2016’dan sonraki en sert düşüş olması dikkati çekti.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat da yüzde 0,5 düşmüştü.

- Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda 110,4 milyar avro, ithalat da 92,3 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar avro olarak gerçekleşti.