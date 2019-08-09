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Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar avro olarak gerçekleşti

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre küresel ticarete yönelik belirsizliklerin artmasıyla beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat yüzde 0,5 arttı. Piyasalarda ihracatın yüzde 0,1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8, ithalat ise yüzde 4,4 azalış gösterdi.

İhracattaki yıllık düşüşün Temmuz 2016’dan sonraki en sert düşüş olması dikkati çekti.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat da yüzde 0,5 düşmüştü.

- Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda 110,4 milyar avro, ithalat da 92,3 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, haziranda 106,1 milyar avroluk ihracat, 89,3 milyar avroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla haziranda yaklaşık 16,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Haziran 2018’de 22 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın haziranda yaptığı ihracatın 63,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 53,3 milyar avroluk bölümü AB'den geldi.

Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 6,2, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,1 azalış oldu.

- 6 ayda 109,9 milyar avro ticaret fazlası

Almanya'nın bu yılın ilk 6 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 666,1 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 3 azalarak yaklaşık 566,2 milyar avroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 6 ayında 109,9 milyar avro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın haziran ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 4,2 milyar avro azalarak 20,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın haziran ayında 24,8 milyar avro olmuştu.

ABD ile Çin arasında artan ticaret ihtilafları ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, hükümet ekonominin geçen yılki yüzde 1,4 genişlemesinin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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Almanya destatis Haziran ihracat

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