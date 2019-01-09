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Almanya'nın ihracatı kasımda ivme kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat kasımda 110,6 milyar avro, ithalat 91,6 milyar avro oldu - Almanya'nın arındırılmış dış ticaret fazlası ekimde 19 milyar avro seviyesinde gerçekleşti - Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, kasımda ekim ayına göre 0,4, ithalat da yüzde 1,6 azalma kaydetti

BERLİN (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, küresel ticaret ihtilaflarının etkisiyle kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,4, ithalatı da yüzde 1,6 azaldı.

Bu azalış ihracatta ivme kaybetme olarak okunurken, Avrupa’nın en büyük ekonomisini özellikle ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret ihtilaflarının etkilediğine yönelik bir diğer işaret olarak yorumlandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın kasım ayında 110,6 milyar avro, ithalat da 91,6 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 19 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, kasımda bir önceki aya göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı 0,4, ithalatı ise yüzde 1,6 azaldı. 2017 Kasım ayına göre ihracat değişmezken, ithalat ise yüzde 3,6 arttı.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, kasımda 116,3 milyar avroluk ihracat, 95,7 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya kasımda arındırılmamış rakamlarla 23,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya'nın kasımda yaptığı ihracatın 68,1 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 54,5 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,3 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 3,1 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 48,2 milyar avroluk ihracat, 41,2 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin kasım ayına kıyasla yüzde 0,4 azalırken, ithalatı yüzde 4,3 artış kaydetti.

- Dış ticaret fazlası 11 ayda 214,2 milyar avro

Ülkenin bu yılın ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 178 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 6,3 artarak 1 trilyon 7 milyar avroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk dokuz ayında 214,2 milyar avro oldu.

- Cari işlemler fazlası 23,8 milyar avro

Öte yandan, Almanya'nın kasımda cari işlemler fazlası 2017’nin aynı ayına göre 5,5 milyar avro artarak 21,4 milyar avro olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, özellikle sanayi ürün uzmanlığının ve ihracat pazarlarının çeşitliliğinin geçmişte Alman ihracat sektörünün küresel gerilimlere karşı güçlü bir direnç göstermesine yardımcı olduğunu hatırlatarak, bugün zayıf seyreden avroya rağmen, Alman ihracatının önünde ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının en büyük engel olduğunu vurguluyor.

Gelişmekte olan piyasalardaki sorunlar, Çin ekonomisinde yavaşlama ve zorlu bir Brexit olasılığı Almanya’nın ihracatının önündeki diğer sıkıntılar olarak sıralanıyor.

- Alman şirketlerinin yüzde 43'ü sert bir Brexit bekliyor

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaptığı araştırmada, Alman şirketlerinin yüzde 43’nü sert Brexit (anlaşmasız) beklediğini ortaya koydu. Yine Alman şirketlerinin yüzde 40’ı gelirlerinin zorlu Brexit’ten etkilenmesini beklemezken, yüzde 60’ı gelirlerinin yönetilebilir bir şekilde etkilenmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ihracat ithalat

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