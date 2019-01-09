Almanya'nın ihracatı kasımda ivme kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, küresel ticaret ihtilaflarının etkisiyle kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,4, ithalatı da yüzde 1,6 azaldı.

Bu azalış ihracatta ivme kaybetme olarak okunurken, Avrupa’nın en büyük ekonomisini özellikle ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret ihtilaflarının etkilediğine yönelik bir diğer işaret olarak yorumlandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın kasım ayında 110,6 milyar avro, ithalat da 91,6 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 19 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, kasımda bir önceki aya göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı 0,4, ithalatı ise yüzde 1,6 azaldı. 2017 Kasım ayına göre ihracat değişmezken, ithalat ise yüzde 3,6 arttı.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, kasımda 116,3 milyar avroluk ihracat, 95,7 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya kasımda arındırılmamış rakamlarla 23,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.