Almanya'nın ihracatı mayısta arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde, yüzde 1,1 artarak 110,3 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat yüzde 0,5 düştü. Piyasalarda ihracatın mayısta yüzde 0,5 artacağı öngörülüyordu.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,5, ithalat ise yüzde 4,9 arttı.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düşmüştü.

- Dış ticaret fazlası 18,7 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta 110,3 milyar avro, ithalat da 91,6 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası da 18,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, mayısta 113,9 milyar avroluk ihracat, 93,4 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla mayısta yaklaşık 20,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.