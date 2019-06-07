Almanya'nın ihracatı nisanda düştü

BERLİN (AA) – Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,5 düşerken, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.

Analistler nisanda ihracatın yüzde 0,9 düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın nisan ayında 108,7 milyar avro, ithalat 91,7 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 17 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, nisanda 109,7 milyar avroluk ihracat, 91,7 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, nisanda arındırılmamış rakamlarla 17,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Nisan 2018’de dış ticaret fazlası 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.