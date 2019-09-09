Almanya'nın ihracatı temmuzda arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın, yüzde 0,7 artarak 111,2 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 1,5 düştü.

Piyasalarda ihracatın yüzde 0,5 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,8 yükselirken, ithalat yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat da yüzde 0,5 artmıştı.

- Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda 111,2 milyar avro, ithalat 91 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası ise 20,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, temmuzda 115,2 milyar avroluk ihracat, 93,6 milyar avroluk ithalat yapıldı.