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Almanya'nın iki bankası, birleşme için ön görüşmeler yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Deutsche Bank İletişim Başkanı Jörg Eigendorf: - "Commerzbank ile birleşmeyi ancak ekonomik açıdan anlamlı olduğunda yapacağız. Bu bizim için önemli"

BERLİN (AA) - Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Almanya merkezli Commerzbank ile birleşmeyi ekonomik açıdan anlamlı olduğunda gerçekleştireceklerini söyledi.

Eigendorf, Frankfurt’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesine ilişkin yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

"Commerzbank ile birleşmeyi ancak ekonomik açıdan anlamlı olduğunda yapacağız. Bu bizim için önemli." diyen Eigendorf, buna ilişkin bir plana, özellikle de entegrasyon planına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bunu Commerzbank ile değerlendirdiklerini dile getiren Eigendorf, iki banka arasındaki ön görüşmelerin ucu açık yapıldığını, sonuç çıktığında bir karar vereceklerini kaydetti.

Ön görüşmelerin vakit alacağını vurgulayan Eigendorf, "Titizlik hızlılıktan önce gelir." dedi.

Eigendorf, Almanya ve Avrupa’da lider banka olan Deutsche Bank'ın küresel bir banka olduğunu ve böyle kalacağını ifade ederek, bu lider pozisyonunu Commerzbank ile genişletebileceklerini söyledi.

Son aylarda, Alman basınında, hükümetin Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşmeyi kolaylaştırmanın yollarını aradığına yönelik haberler yer alıyordu.

Alman basınında, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing ve Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke'nin birleşmeyi görüşmek üzere geçen hafta bir araya geldikleri haberlerinin yer alması üzerine, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz söz konusu iki Alman bankasının birleşme için görüşme yaptıklarını 12 Mart’ta doğrulamıştı.

Alman hükümeti, uzatmalı ticaret savaşları, politik belirsizlikler, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, şirketlerin borç seviyesindeki artış, Brexit belirsizliği, İtalya'nın borç yükü, Avro Bölgesi bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmelerden dolayı Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın geleceği konusunda endişe duyuyor.

Daha önce iki bankanın birleşmesi gündeme gelmiş, fakat görüşmeler başarısız olmuştu. Alman ekonomisinin büyümesindeki ivme kaybı ve İtalya bankacılık sektörünün durumu ortadayken, bu yıl içinde Alman bankası için radikal kararlar alınması bekleniyordu.

Son aylarda ise Alman hükümeti söz konusu gelişmelerden sonra iki bankanın birleşmesi konusunda desteğini artırmıştı.

Eğer iki banka birleşirse toplam varlıkları 2 trilyon dolarla İngiltere’nin HSBC Holdings ve Fransa’nın BNP Paribas’tan sonra Avrupa’nın üçüncü büyük bankası olacak.

Teknolojideki gelişmeler bankacılık sektörüne yeni oyuncular kazandırırken Almanya'da bölgesel ve yabancı bankalar dahil bin 800'den fazla banka faaliyet gösteriyor ve bunların hepsi Deutsche Bank’ın piyasadaki payını ele geçirmeye çalışıyor. İki banka birleşirse, ülkedeki bireysel müşterilerin 5’te birini elinde tutarak teorik açıdan karlı olmalarını sağlayacak bir müşteri kitlesine sahip bulunacak.

Deutsche Bank ve Commerzbank’ın birleşmesinin, ihracata dayalı Alman ekonomisini desteklemesi, maliyetleri düşürmesi ve ABD ile İngiltere merkezli uluslararası bankalarla rekabeti getirmesi beklenirken, bazı uzmanlara göre büyüklükten dolayı banka hantal hale gelerek daha büyük bir sorun oluşturabilecek.

Deutsche Bank, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 409 milyon avro zarar açıklarken, Commerzbank 113 milyon avro kar ettiğini duyurmuştu. Gelecekleri tartışılan bankaların hisseleri son 10 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Deutsche Bank'ın kendisinden küçük ama Almanya'nın büyük bankalarından biri olan Commerzbank ile birleşmesi başarılı olmazsa, Alman hükümetinin buraya özel yatırımcılarla birlikte sermaye koyması ve bankanın varlık ve faaliyetlerinde önemli küçülmeye gidilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Commerzbank Deutsche Bank Jörg Eigendorf

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