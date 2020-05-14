Almanya’nın ikinci koronavirüs yasasında neler var?

Testlerin yaygınlaşmasından bakım hizmetlerinde çalışanlara tek seferlik prime kadar çok sayıda yeni düzenlemeyi içeriyor.Alman meclisi yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ikinci önlem paketini kabul etti. İkinci "enfeksiyondan koruma yasası"nda testlerin yaygınlaştırılmasından, sağlık ve bakım hizmetlerinde görevli personeli için öngörülen prim uygulamalarına yeni uygulamalar içeriyor. Tasarının, Cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Testler yaygınlaştırılacak

Yeni düzenlemeye göre Sağlık Bakanlığı, özel olmayan sağlık sigortalarının prensipte koronavirüs test ücretlerini üstlenmesini zorunlu kılabilecek. Bu durumda belirti göstermeyenler de test yaptırabilecek.

Ayrıca bakım evleri ya da hastaneler gibi riskli alanlarda çalışanlara daha sık test yapılması da planlanıyor. Yine özel olmayan sağlık sigortalarının masraflarını üstlenmesiyle, vakaların daha hızlı tespit edilip, bulaştırma zincirinin kırılması hedefleniyor. Bu, uygulamaya konması durumunda bağışıklık testleri için de geçerli olacak.