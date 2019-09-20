HABER

Almanya’nın iklim koruma paketi hazır

20.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Almanya’da koalisyon ortakları küresel ısınma ile mücadeleyi artırmak için yeni yasal düzenleme üzerinde uzlaşma sağladı.

Yeni düzenleme fazla karbondioksit salınımı için belirli bir ücret ödenmesini öngörüyor.Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önde gelen isimleri yaklaşık 18 saat süren müzakerelerin ardından iklimin korunmasını öngören yasa paketi üzerinde uzlaşma sağladı. Koalisyon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2030 yılına kadar sera gazı salınımının 1990'daki değerlere kıyasla yüzde 55 azaltılması öngörülüyor. Uzlaşmaya göre, 2030 yılı hedefleri için oluşturulan takvime uyulup uyulmadığı kurulacak bağımsız bir komisyon tarafından denetlenecek.

Yeni yasal düzenlemenin en önemli noktalarından birini karbondiyoksit salınımı için belirli sabit bir ücret ödenmesi oluşturuyor. Tartışma yaratan bu madde üzerinde uzlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Bu çerçevede, 2021'den itibaren benzin, dizel, mazot ve doğal gazın yol açacağı karbondioksitten ton başına 10 euro alınacak. Bu miktar, 2025'e kadar kademeli olarak 35 euroya yükseltilecek. Kirletme bedelini tüketiciler değil, bu ürünleri piyasaya sunan şirketler ödeyecek. Ancak benzin, dizel, mazot ve doğal gaz fiyatlarının yükseleceği ve bu uygulama ile tüketiciler için de akaryakıt ve ısınma masraflarının artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, karbondioksitin tonu için şirketlerin 35 euro ödemesi halinde tüketiciler için benzin fiyatının 9 cent pahalıya satılacağı öngörüsünde bulunuyor.

Bunun yanı sıra binalarda 2026 yılından itibaren mazotla çalışan ısıtma sistemlerinin döşenmesinin yasaklanması planlanıyor. Mazotla çalışan eski ısıtma sistemlerini değiştirenlerin masraflarının yüzde 40 kadarının da sübvanse edilmesi düşünülüyor.

Yeni düzenleme ile ayrıca elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve demiryolu ulaşımının ucuzlatılması da gündemde. Bu çerçevede, çevre dostu yöntemlerle elektrik üretimini sağlayacak tesislerin yapımının hızlandırılması planlanıyor. Şehirlerarası tren bileti fiyatlarında katma değer vergisi yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Buna karşılık, hava yolu ulaşımında bilet fiyatlarının artırılması yasal düzenlemede öngörülen maddeler arasında bulunuyor.

Hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre, iklimi korumayı hedefleyen yeni yasal düzenlemenin maliyetinin 2023'e kadar 50 milyar eurodan fazla olacağı tahmin ediliyor.

dpa,epd / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldıMısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldı
Leyla Aydemir davası: Mahkeme başkanı Leyla'nın babasına 'mağdurun babası gibi davranmıyorsun' dediLeyla Aydemir davası: Mahkeme başkanı Leyla'nın babasına 'mağdurun babası gibi davranmıyorsun' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı

Trump duyurdu: İran'a dev yaptırım

Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldı

Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldı

Rus uçaklarını F-16’lar 7 saat boyunca takip etti

Rus uçaklarını F-16’lar 7 saat boyunca takip etti

Ölü sayısı yükseldi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Ölü sayısı yükseldi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Suudi Arabistan'dan misilleme! Bomba yağdırdılar

Suudi Arabistan'dan misilleme! Bomba yağdırdılar

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.