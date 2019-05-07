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Almanya’nın ilk e-highway’ı Hessen eyaletinde hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Elisa ismi verilen söz konusu e-highway projesi 14,6 milyon avroya mal oldu ve Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edildi

BERLİN (AA) - Almanya’nın Hessen eyaletinde kara yolu taşımacılığında elektrifikasyonda ilk adım atılarak, yük taşımacılığı için e-highway hizmete sokuldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir hibrit tahrik sistemi ile birleştirilen 5 km’lik test e-highway Frankfurt’un kuzeyinde bugün hizmet vermeye başladı.

Elisa ismi verilen söz konusu e-highway projesi 14,6 milyon avroya mal oldu ve Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edildi.

2022’ye kadar devam etmesi planlanan e-highway projenin amacı, verileri toplayıp ve analiz ederek e-highway'ın ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını sağlamak. Aynı zamanda sıfır yerel emisyon üretmek de projenin amaçları arasında yer alıyor.

Projede kamyon üreticisi Scania, Volkswagen ve Siemens ile beraber çalıştı. Dünyanın ilk e-highway’ı daha önce İsveç’de hizmet vermeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya e-highway Hessen

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