Almanya’nın ‘İmam Yetiştirme Projesi’ne dini cemaatler şüpheyle yaklaşıyor

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Almanya’nın Osnabrück Üniversitesiyle işbirliğinde camilerde istihdam edilmek üzere din görevlisi yetiştirme projesine, dini cemaatlerden tepki geldi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Siyasetin inisiyatifiyle oluşturulan bir imam eğitimi projesi ile karşı karşıya kaldık“ denildi. Projeye tepki gösteren Almanya İslam Konseyi (IR) Genel Sekreteri ve İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş, Almanya’nın gündeminde olan bu konu hakkında Köln’de Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Murat Gümüş, Aşağı Saksonya Eyalet Bilim Bakanlığı’nın, Federal İç İşleri Bakanlığı ve Osnabrück Üniversitesi’nin ‘İmam Yetiştirme Projesi’ başlatacağını duyurduğunu hatırlatarak, “Siyaset, imam eğitimine doğrudan müdahale ediyor. Bu son derece kaygı verici” dedi. Gümüş, Almanya’da uzun yıllardır hizmet veren Diyanet ve Milli Görüş gibi büyük cemaatler olduğunu, bu kurumların kendi imamlarını zaten Almanya’da yetiştirdiklerini ifade etti.

Gümüş, “Alman anayasasına baktığımızda, din ve devlet işleri ayrılmıştır. Siyasi otorite cemaatlerin alanına müdahale edemez. Öğretilerini etkileyemez veya belirleyemez. Ama bu şu anlama gelmez. Siyasi otorite ve devlet otoritesi kendi aralarında müzakerelerde bulunamaz diye bir durum yoktur. 2019 yılının başlarında biz, Almanya İslam Konseyi olarak bir açıklama yayınladık. Dedik ki, İslam eğitimi dini cemaatlerin kendi alanıdır. Buraya siyaset kesinlikle müdahale edemez. Fakat şunu da söyledik. Dedik ki, yer yer bazı kurumlarda bizim ihtiyaç hissettiğimiz konularda, elbette devletin kurumlarıyla olsun üniversitelerle olsun ortak çalışma yapılabilir. Bunu olumlu da bulabileceğimizi ifade ettik. Fakat burada belirleyici olan, dini cemaatin kendisidir dedik. Geldiğimiz noktada ise bu teklif tamamen reddedilmiş, bunun yerine, siyasi otorite siyasetçiler, ilgili bakanlık ve Osnabrück Üniversitesi, bu ilkeleri hiçe sayarak; kendi yapılarını oluşturmaya yönelik bir adım atmayı tercih etmişler” ifadelerini kullandı.