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Almanya’nın İran’a ihracatı azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Almanya’nın İran’a ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 gerileyerek 678 milyon avroya, ithalatı da yüzde 43,8 düşerek 110 milyon avro geriledi

BERLİN (AA) - Almanya’nın İran’a ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 gerileyerek 678 milyon avroya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Avrupa Birliği’nin (AB), Amerika Birkelik Devletleri (ABD) yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ilişkilerini geliştirme konusunda çalışma yapmasına rağmen, Almanya’nın İran’a ihracatı yılın ilk yarısında 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 48,3 azalarak 678 milyon avroya geriledi.

İran’dan yapılan ithalat da yüzde 43,8 düşerek 110 milyon avro oldu.

İran ile 2015’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya tarafından yapılan nükleer anlaşma ile Tahran’ın nükleer programını sınırlandırması karşılığında İran’a yönelik uluslararası yaptırımlar kaldırılmıştı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl anlaşmadan çekildiklerini açıklamış Avrupa Birliği ise ilişkileri sürdürmeyi tercih etmişti.

Tahran, AB’nin ekonomik anlamda taahhütlerini yerine getirmediği takdirde anlaşmadan çekilebileceklerini açıklarken, AB ise anlaşma geçerli olduğu sürece Tahran'daki şirketleri destekleyeceği bildirmişti. İran ile şirketlerinin ticaretini devam ettirilmesini isteyen Almanya, Fransa ve İngiltere ABD'nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen ve INSTEX olarak bilinen özel ticari mekanizmayı kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ihracat İRAN

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