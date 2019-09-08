ALMANYA’NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU: TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA SURİYELİ MÜLTECİ KABUL EDEN ÜLKE

Alman Kültür Merkezi Goethe İnstitut İstanbul tarafından "Destekleyici Göç ve Uyum Programı" kapsamında projesi hazırlanan Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Uçan Kütüphane, Avcılar’daki Yeşilkent’teki parkta 10 Kasım 2017 tarihinde açıldı. Bir uyum projesi olarak Uçan Kütüphane, göçmen çocuklar ile gençleri, sanat ve kültürel etkinliklerle buluştururken sanat yoluyla öğrenme süreçlerini geliştirmeyi ve yaşam deneyimlerini artırmayı hedefledi. Parkın bahçesindeki konteynerde hizmet veren ‘Uçan Kütüphane’nin hemen yakındaki Leyla Bayram I·lkokulu'nun bahc¸esine taşınarak, hizmetine burada devam etmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle düzenlenen ‘Uçan Kütüphane Festivali’ne Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker de katıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, ‘Uçan Kütüphane’ projesinde, Goethe Enstitüsü ile Yuva Derneği ile çok yakın işbirliği yaptıklarını, bunun sonucunda entegrasyon ve eğitim alanındaki bu projenin başarılı olduğunu söyledi. Festivalde DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Michael Reiffenstuel, Türkiye'nin yarısından fazlası çocuk veya genç olan 3,6 milyondan fazla Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını, dünyada en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Michael Reiffenstuel, şöyle konuştu:"Türkiye, 3 milyon 600 bin mülteci kabul etti. Bu çok büyük bir sayı. Bu kadar büyük sayıda mülteci Türkiye için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları için büyük bir görev. Özellikle, Almanya ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yönelik projeleri desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle savaş, yıkım, şiddetten ve nefretten kaçan çocuklar, aslında kendileri tarafından belirlenmesi gereken yaşamlarını en baştan kaybetme riskini taşır. Hatta bir meslek hayal etme ve hayaline doğru çalışma fırsatını bile yakalayamazlar. Bunlara eğitim perspektifleri sunmamız ellerinden tutmamız ve başka bir hayatın da mümkün olduğunu göstermemiz çok önemli. "