Almanya'nın 'Kader Günü' 9 Kasım

9 Kasım Almanya için çok önemli ve özel bir tarih. Bugüne rastlayan ve Almanya’nın tarihini belirleyen olaylar nedeniyle 9 Kasım, ‘kader günü’ olarak tanımlanıyor. 9 Kasım dendiğinde tabii önce akla gelen, Berlin’in ortasından geçen ve iki Almanya’yı on yıllarca ayıran duvarların yıkılması.

Batılıların "utanç duvarı", Doğuluların "anti-emperyalist duvar" olarak niteledikleri ve 27 yıl boyunca Berlin’i ve Almanya’yı bölen duvar, ayakta kaldığı süre boyunca doğudan batıya kaçmaya çalışan en az 327 insanın hayatına mal oldu.

Amerikalılar ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş’ın simgesi olan Berlin Duvarı'nın yıkılması, Doğu Bloğu olarak tanımlanan, aralarında Doğu Almanya’nın da bulunduğu ülkelerin ekonomik ve siyasi krize girdikleri 1980’li yılların sonunda kaçınılmaz bir sonuç oldu.

"GDR" olarak da bilinen Doğu Almanya'daki politik baskı ve gelecek korkusu nedeniyle 1989 yılının ortalarından itibaren on binlerce Doğu Alman, ülkeden kaçarak Çekoslovakya, Macaristan ve Yugoslavya'da bulunan Batı Almanya büyükelçiliklerine sığındı. Ülkede hemen her gün düzenlenen protesto gösterileri ve ayaklanma haline dönüşen hoşnutsuzluk GDR yönetimini 9 Kasım 1989 gecesi Berlin Duvarı’nı açma kararına zorladı. O gece ve sonrasında duvar yıkılmaya başlanırken, yıllarca birbirlerinden ayrı kalan aileler ve arkadaşlar birbirlerine kavuştu.