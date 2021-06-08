Almanya’nın kararı Türk turizmini nasıl etkileyecek?

Ancak sektör temsilcilerine göre sezonun geç açılacak olması nedeniyle 2019 rakamlarını yakalamak zor. Almanya hükümetinin, Türkiye’nin koronavirüs salgını ile ilgili risk seviyesini "yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "risk bölgesi" kategorisine düşürmesiyle birlikte Türkiye’den Almanya'ya gidenlere karantina uygulaması 6 Haziran itibarıyla kalktı. Karar, geçen yılı pandeminin gölgesinde geçiren turizmciler arasında olumlu bir hava yarattı. Bu zamana kadar Alman turistlerden umudunu kesen oteller ve seyahat acenteleri hazırlıklarına başladılar. Ağustos’a kadar talep yoğun DW Türkçe’ye konuşan Almanya'daki Türk Acenteler Birliği (COOP TRR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Happy Holiday Genel Müdürü Fatih Şenel, Türkiye’de Covid-19 vaka sayıların düşmesi ve özellikle 6 Haziran’dan itibaren Türkiye’den gelenler için koronavirüs negatif olduğunu gösteren testin yeterli olması, Almanya’da aşı olanların teste tabi tutulmaması nedeniyle talebin arttığını vurguluyor. Şenel, "Şartların rahatlatılması sebebiyle yoğun bir rezervasyon akışı var. Burada yaşayan Türkler hem aile ziyareti hem sadece otel, sadece bilet ve turistik anlamda paket turlar talep ediyor. Ama aynı zamanda burada yaşayan diğer yabancılar ve Almanlardan da talep var" diyor.

Ancak Şenel’e göre talep henüz kısa vadeli; Haziran, Temmuz ve Ağustos satışlarını kapsıyor. Şenel "Ama bu gidiş bu şekilde devam ederse biz sonbahar satışlarının da önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğunluk kazanacağına inanıyoruz" diye konuşuyor. Sektörde olumlu bir hava olsa da bunu krizi atlatmış olarak görmemek gerektiğine değinen Şenel, koronavirüs salgınında dalgalanmaların ve mutasyonların varlığına işaret ediyor. Almanya’da henüz aşılamaların tamamlanmadığına dikkat çeken Şenel, ülkede ikinci aşılamanın yüzde 80 oranında tamamlanmasının Eylül sonu, Ekim ayını bulabileceğini vurguluyor. Şenel, bu nedenle her türlü tedbire hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor. Peki sezonun geç açılacak olması sektörü nasıl etkileyecek? "2019 seviyesi imkansız" DW Türkçe’ye konuşan Türkiye Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Almanya’nın kararıyla birlikte rezervasyon yaptıranların son dakika müşterileri olacağını, bundan dolayı da daha önceki senelere göre daha az turistin geleceğini düşünüyor.

Polatoğlu, "Kıyaslama yaparsak kayıplarımızı karşılayabilecek bir seviyede olacak mı? Hayır, çünkü 2019 verilerini karşılaştırdığımızda, 55 milyar dolar turizm geliri elde etmiş ve 36 milyon turist ağırlamıştık ki bunun 5.5 milyonu Alman turistlerdi, 5 milyon civarı Rus turistlerdi. Bu seviyeye ulaşmamız imkansız" ifadelerini kullanıyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle Türkiye’de turizm sezonu dalgalı geçerken, yaz aylarındaki kısa vadeli hareketlenme de sektör için yeterli olmamıştı. Turizm gelirlerinde üçte iki oranında kayıp yaşandı. 2020 yılında 7 milyon turist ağırlayan Türkiye, yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde edebildi. "Sezonun uzaması tek umudumuz" Polatoğlu, "Bu sene bu rakamları tutturabilirsek hakikaten yine sevinçliyiz çünkü bu sene turizme çok geç başladık. Çok geç açılacak turizm sezonu. Ancak sezonun uzaması tek umudumuz. Yani Eylül’e, Ekim’e hatta Kasım’a uzaması belki kayıplarımızın bir kısmını karşılamamızı sağlayabilir" görüşünü paylaşıyor. Cem Polatoğlu, sektörde kayıpların birkaç sene daha kapatılamayacağı görüşünde.