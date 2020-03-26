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Almanya’nın koronavirüsle mücadele yöntemleri

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 21:55 | Son Güncelleme

Alman hükümetine danışmanlık yapan Viroloji Uzmanı Drosten, Almanya’da ölüm sayılarının diğer ülkelere göre neden daha düşük olduğuna ilişkin açıklama yaptı.

Almanya’nın koronavirüsle mücadele yöntemleri

Koronavirüs araştırmaları için Ulusal Çalışma Grubu kuruldu.Almanya'daki yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmasına karşın, ölüm oranlarının düşük olması dikkat çekiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Perşembe akşamı itibarı ile ülkedeki vaka sayısı 41 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241'e yükseldi.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı ve Alman hükümetinin danışmanı Christian Drosten bu durumu "Çok az ölüm vakamız var, çünkü çok fazla laboratuvar tanısı koyuyoruz" sözleriyle açıkladı.

Haftada yarım milyondan fazla test

Almanya'da her hafta yarım milyondan fazla koronavirüs testi yapılıyor. Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Heyo Kroemer da, Almanya'nın küresel salgının etkilendiği ülkelerden çok daha önce test yapmaya başladığını vurguladı. Almanya, koronavirüs vakaları yayılmadan önce testleri hazırlamaya başlamıştı.

Sağlık Sigortaları Sözleşmeli Hekimler Birliği (KBV) Başkanı Andreas Gassen, Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 410 bin test yapıldığını, haftada 360 bin test yapmanın mümkün olduğunu söyledi. KBV kayıtlarına geçmeyen testlerin olması, yapılan test sayısının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

Çok sayıda kişiye test yapılması durum hakkında çok daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Virüsün bulaşmasına rağmen, test yapılmadığı için kayıtlara geçmeyen birçok vaka da bulunuyor. Bu vakaların kayıt altına alınmaması ve sadece durumu ağırlaşmış hastalara test yapılması, ölüm oranının istatistiklere daha yüksek olarak yansımasına yol açıyor. Ancak hastalığı hafif atlatanların da kayıtlara geçmesiyle ölüm oranı düşüyor.

Almanya'da yeni vaka sayısı düşüyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da da insanlara evde kalma çağrısı yapılıyor. Ülkede yaklaşık iki hafta önce getirilen kısıtlamalarla, koronavirüsün yayılmasının yavaşlatıldığı belirtiliyor. Regensburg ve Mainz üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalara göre, 20 Mart'tan bu yana salgının yayılma oranı yüzde 27'den yüzde 14'e düştü. Ancak, Regensburg Üniversitesi'nden Enzo Weber, yayılma hızının günde yüzde 14'e düşmesinin rahatlama için yeterli olmayacağı konusunda da uyarıda bulundu.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Perşembe gününe kadar 36 bin 508 vaka tespit edildi, bunun bir önceki güne göre 4 bin 954 daha fazla olduğu kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, bu sayıların virüsün yayılma hızının yavaşlayıp yavaşlamadığını henüz göstermediğine dikkat çekti.

Yaşlıların izolasyonu çözüm değil

Charite Hastanesi'nden Viroloji Uzmanı, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması tavsiyesinde bulundu. Ancak bu kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceği konusunda süre vermeyen Drosten, risk grubunda bulunan sadece yaşlıların izolasyonu ile sorunun çözülmeyeceğini vurguladı. Drosten, yeni vaka sayılarında düşme eğilimi gözlemlemeyi umduğunu belirterek, gelecek günlerdeki sayılardan bu konuda öngörüde bulunmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Ulusal Çalışma Grubu

Viroloji uzmanlarının Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek ile bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yeni bir araştırma ağının tanıtımı yapıldı. Karliczek'in verdiği bilgilere göre Ulusal Çalışma Grubu'nun hastaları en iyi şekilde koruması için fikirler geliştirmesi ve strateji belirlemesi hedefleniyor. Bakanlık, üniversite hastaneleri ve bilim insanlarını bir araya getiren Ulusal Çalışma Grubu, Başbakan Angela Merkel'in talimatı ile kuruldu. Araştırma Bakanlığı, Ulusal Çalışma Grubu'nun çalışmaları için 150 milyon euro mali destek sağlıyor.

Bunun yanı sıra COVID-19 hastaları ile ilgili verilerin bir araya getirilerek, hastalığın hikayesi ve hastanın durumu ile bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Heyo Kroemer ve Viroloji Uzmanı Christian Drosten'a göre, elde edilen verilerle salgının yönetimi ile aşı ve tedavi çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

DW,Reuters,dpa / JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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