Almanya’nın koronavirüsle mücadele yöntemleri

Koronavirüs araştırmaları için Ulusal Çalışma Grubu kuruldu.Almanya'daki yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmasına karşın, ölüm oranlarının düşük olması dikkat çekiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Perşembe akşamı itibarı ile ülkedeki vaka sayısı 41 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241'e yükseldi.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı ve Alman hükümetinin danışmanı Christian Drosten bu durumu "Çok az ölüm vakamız var, çünkü çok fazla laboratuvar tanısı koyuyoruz" sözleriyle açıkladı.

Haftada yarım milyondan fazla test

Almanya'da her hafta yarım milyondan fazla koronavirüs testi yapılıyor. Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Heyo Kroemer da, Almanya'nın küresel salgının etkilendiği ülkelerden çok daha önce test yapmaya başladığını vurguladı. Almanya, koronavirüs vakaları yayılmadan önce testleri hazırlamaya başlamıştı.

Sağlık Sigortaları Sözleşmeli Hekimler Birliği (KBV) Başkanı Andreas Gassen, Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 410 bin test yapıldığını, haftada 360 bin test yapmanın mümkün olduğunu söyledi. KBV kayıtlarına geçmeyen testlerin olması, yapılan test sayısının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.