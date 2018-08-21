Almanya’nın küçük silah ihracatı düştü

Ancak Alman hükümetinin raporunda bazı silahlar bu listede yer almadı.Almanya’nın tüfek ve benzeri küçük silahların satışının 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düştüğü, ancak hafif silah ihracatında artış olduğu belirtildi. Yeşiller partisinden milletvekili Katja Keul’un konuyla ilgili soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta Alman televizyonu ARD'de yer verildi.

ARD'nin haberinde, Ekonomi Bakanlığı’nın 2018’in ilk yarısında 16 milyon 600 bin euro değerinde küçük silahın ihracatına onay verdiği kaydedildi. Haberde, 2017 yılında ise ihracatına onay verilen küçük silahların değerinin 76,5 miyon euro olduğuna dikkat çekildi.

Partisinin silahsızlanma politikaları sözcüsü Keul, “Bu eğilimin 2018 yılında devam edip etmeyeceğini görmek için beklemek gerekiyor, 2018’in ilk üç ayında görevde olan geçici hükümetin verdiği bilgilere göre, silah ihracatı konusunda önemli kararları ertelemişlerdi” şeklinde konuştu.

Küçük ve hafif silah ayrımı

Alman hükümetinin silah ihracatına ilişkin her altı ayda bir hazırladığı raporlarda, küçük ve hafif silahlar arasında ayrım yapılıyor. Küçük silah kategorisinde askeri amaçlarla kullanılan makineli tabanca ve tüfek yer alıyor. Hafif silah olarak ise tek bir kişi tarafından kullanılabilen zırh delici veya bomba atar silahlar gösteriliyor. Ancak Alman hükümetinin raporunda, bu hafif silahlara yer verilmiyor.