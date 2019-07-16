Almanya'nın nüfusu göçle 400 bin kişi arttı

AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden göçlerde Türkiye başı çekerken Alman nüfus 60 bin kişi azaldı.Türkiye ile Almanya arasındaki göç hareketliliği artarak devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Avrupa ülkeleri grubunda, Almanya'ya net göç rakamlarında Türkiye birinci sırada yer aldı. 2018'de Türkiye'den Almanya'ya 40 bin 561 kişi göç ederken Almanya'dan ayrılan Türk vatandaşlarının sayısı 24 bin 71 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye'den Almanya'ya net göç rakamı 16 bin 490 oldu. Bu rakam 2017'de 12 bin olarak kaydedilmişti.

Toplam göç rakamları göz önünde bulundurulduğunda 1 milyon 585 bin kişi Almanya'ya göç ederken 1 milyon 185 bin kişi Almanya'dan farklı ülkelere taşındı. Buna göre göç hareketleri 2018 sonu itibarıyla nüfusta 400 bin kişilik artışa neden oldu. 2017 yılında bu rakam 416 bin, 2016'da yaklaşık 500 bin ve sığınmacı krizinin zirve yılı olarak kabul edilen 2015 senesinde 1,1 milyon olarak açıklanmıştı.

Alman nüfus azaldı