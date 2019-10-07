Almanya’nın silah ihracatı arttı

Silah satılan ülkeler arasında Yemen’deki savaşa katılan Mısır ve BAE’nin olması dikkati çekti.Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatında bu yıl büyük oranda artış kaydedildi. Yeşiller milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Eylül ayı sonuna kadar verilen ihracat onaylarının 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak değeri 6 milyar 350 milyon euroya ulaştı.

Soru önergesine verilen yanıta göre, bu yılın ilk yarısında verilen 5 milyar 300 milyon euro değerindeki ihracat izninin geçen yılın tamamında yapılan satıştan daha fazla oldu. Almanya'nın 2018'deki silah ve teçhizat ihracatının değeri 4 milyar 800 milyon olarak kaydedilmişti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 2017 yılında yapılan seçimlerin ardından ihracat izin kararlarının gecikmesi nedeniyle yığılma olduğunu, hükümetin kurulmasının ardından satışlara onay verilmesi ile 2019 yılında silah satışında artış olduğuna işaret etmişti.

Soru önergesine verilen yanıta göre, 2019 yılında Almanya'nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülke Avrupa Birliği ve NATO üyesi Macaristan oldu. Alman hükümeti, Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon euro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi. Başbakan Viktor Orban liderliğindeki milliyetçi sağcı hükümetin savunma giderlerini iki katına çıkartmayı planladığı belirtiliyor.