Almanya'nın silah ihracatı azaldı

Almanya Ekonomi Bakanlığının raporuna göre, Türkiye'ye 18 milyon 353 bin 957 euro hacmindeki ihracata onay çıktı.Alman hükümeti 2020 yılının ilk altı ayında 2 milyar 780 milyon euro hacminde silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Ekonomi Bakanlığı'nın raporuna göre, ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 330 milyon euro hacminde ihracat için izin verilmişti.

Bakanlar Kurulu toplantısında bugün sunulan rapora göre, Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihracatının yüzde 37'si Avrupa Birliği (AB) ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO ülkelerine gerçekleştirildi. Raporda, Türkiye'ye 2020 yılının ilk altı ayı içinde 18 milyon 353 bin 957 euro hacminde 29 ihracat izni verildiği belirtildi.

AB ülkelerine toplam ihracat hacminin 527 milyon euro, NATO ülkelerine ise 510 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Üçüncü ülkelere ihracat

Rapora göre Almanya'nın AB ve NATO üyeleri ile NATO ile eşit düzeyde saydığı Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Japonya dışındaki üçüncü ülkelere yönelik ihracatı ise 2020 yılının ilk altı ayındaki toplam silah ve teçhizat ihracatının yüzde 62'7'sini oluşturuyor. 2019'un ilk yarısında üçüncü ülkere silah ve teçhizat satışı, toplam ihracatın yüzde 39,9'unu oluşturuyordu.