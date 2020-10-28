HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'nın silah ihracatı azaldı

Almanya'nın silah ihracatı azaldı

28.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Alman hükümeti bu yılın ilk yarısında daha az silah ve teçhizat ihracatına onay verdi.

Almanya'nın silah ihracatı azaldı

Almanya Ekonomi Bakanlığının raporuna göre, Türkiye'ye 18 milyon 353 bin 957 euro hacmindeki ihracata onay çıktı.Alman hükümeti 2020 yılının ilk altı ayında 2 milyar 780 milyon euro hacminde silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Ekonomi Bakanlığı'nın raporuna göre, ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 330 milyon euro hacminde ihracat için izin verilmişti.

Bakanlar Kurulu toplantısında bugün sunulan rapora göre, Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihracatının yüzde 37'si Avrupa Birliği (AB) ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO ülkelerine gerçekleştirildi. Raporda, Türkiye'ye 2020 yılının ilk altı ayı içinde 18 milyon 353 bin 957 euro hacminde 29 ihracat izni verildiği belirtildi.

AB ülkelerine toplam ihracat hacminin 527 milyon euro, NATO ülkelerine ise 510 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Üçüncü ülkelere ihracat

Rapora göre Almanya'nın AB ve NATO üyeleri ile NATO ile eşit düzeyde saydığı Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Japonya dışındaki üçüncü ülkelere yönelik ihracatı ise 2020 yılının ilk altı ayındaki toplam silah ve teçhizat ihracatının yüzde 62'7'sini oluşturuyor. 2019'un ilk yarısında üçüncü ülkere silah ve teçhizat satışı, toplam ihracatın yüzde 39,9'unu oluşturuyordu.

Raporda, üçüncü ülkelere yapılan silah ve askeri teçhizat ihracatının 1 milyar 740 bin euro hacminde olduğu ifade edildi. Üçüncü ülkelere yapılan ihracatın önemli bir bölümünü denizcilik alanında olduğuna dikkat çekildi.

Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihraç ettiği ülkelerin başında İsrail, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Singapur yer alıyor.

Hafif silah ihracatı

Rapor, hafif silah ihracatında da 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu gösteriyor. Buna göre, 2020 yılının ilk altı ayında 18 milyon 900 bin euro hacminde hafif silah ihracatı için izin verilirken, 2019 yılının aynı döneminde yaklaşık 35 milyon euro hacminde hafif silah ihracatına onay verilmişti. Raporda, hafif silah ihracatının yüzde 99'unun AB ve NATO ülkelerine yapıldığı belirtildi.

epd,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldıAzerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
AÖF'den diploma duyurusu geldi!AÖF'den diploma duyurusu geldi!
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Fransa’da Ermeni protestocular işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
Ermeni protestocular işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?
Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?
Büyük tehlike: Donmuş haldeki metan yatakları çözünmeye başladı!
Büyük tehlike: Donmuş haldeki metan yatakları çözünmeye başladı!
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berde'ye füzeli saldırı: Ölüler var
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berde'ye füzeli saldırı: Ölüler var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.