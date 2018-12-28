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Almanya'nın silah ihracatı geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

Alman hükümeti (12 Aralık itibarıyla) 4 milyar 620 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi - Silah ihracatında geçen yıla göre yüzde 26 düşüş (1,6 milyar avro) görüldü

BERLİN (AA) – Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışında bu yıl, geçen yıla kıyasla yüzde 26'lık düşüş kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Yeşiller Partisi Milletvekilinin soru önergesine verilen cevapta, 13 Aralık 2018 itibarıyla hükümetin bu yıl 4 milyar 620 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiği bildirildi.

Cevapta, bu miktarın geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 240 milyon avro olarak gerçekleştiği ve silah satışlarının, geçen yılla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 26 oranında (1,6 milyar avro) düştüğüne işaret edildi.

Almanya’nın bu yıl en fazla silah satışlarında bulunduğu ülke 802 milyon avro ile Cezayir oldu. Cezayir’i 506 milyon avro ile ABD, 432 milyon avro ile Avustralya ve 416 milyon avro ile Suudi Arabistan izledi.

Almanya hükümeti, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacağını açıklamıştı.

Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah ihracatını kısıtlaması Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi'ni (BDSV) rahatsız etti. BDSV üst yetkilisi Christoph Atzpodien, yaptığı açıklamada, silah satışlarının düşmesinden Alman hükümetini sorumlu tuttu.

Alman hükümetinin tamamen siyasi nedenlerle aldığı kararın yükünün silah satan şirketlerce taşınmayacağı çağrısı yaparak “Elbette bu bağlamda gerekirse tazminat talepleri düşünülebilir.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya silah ihracatı Suudi Arabistan

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