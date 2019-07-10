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Almanya'nın silah ihracatında yüksek artış

10.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

Almanya'nın silah ihracatında bu yılın ilk yarısında ciddi oranda artış olduğu açıklandı.

Almanya'nın silah ihracatında yüksek artış

Almanya'dan silah satın almak isteyenlerin başında ise Macaristan geliyor.Alman hükümetinin bu yılın ilk yarısında 5 milyar 300 milyon euro tutarındaki silah ihracatına izin verdiği bildirildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 107'lik artış anlamına geliyor.

Alman Federal Meclisi'nin Yeşiller milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Almanya'dan bu yıl silah satın almak isteyen ülkelerin başında da 1 milyar 760 milyon euro ile Macaristan geliyor. Macaristan'ı 801 milyon 800 bin euro ile Mısır, 277 milyon 700 binle Güney Kore izliyor. Alman hükümeti 2018 yılının tamamında 4 milyar 800 milyon euroluk silah ihracatına onay vermişti.

Koalisyon anlaşması

Almanya'nın müşterileri arasında Yemen'deki savaşa katılan Mısır'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yer alıyor. BAE'nin alıcı ülkeler listesinin altıncı sırasında olduğu ve bu yıl 206 milyon 100 bin euro tutarında silah satın almak istediğine dikkat çekildi. Ancak Alman hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratların Mart 2018 tarihli koalisyon anlaşmasında, Yemen Savaşı'na katılan ülkelere silah ihracatı kısıtlaması getirilmesi kararlaştırılmıştı.

Orban'ın savunma hedefi

Ekonomi Bakanlığı'nın sunduğu istatistik, Almanya'nın Macaristan'daki sağ milliyetçi Orban hükümetinin Macar ordusunu daha fazla silahlandırma çabasına da dolaylı destek verdiğini göstermiş oldu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçen Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada, "Macaristan'ın savunması NATO veya AB'nin görevi değil, bizim işimizdir. Güçlü ordusu olmadan güçlü Macaristan olamaz" demişti. Orban bu açıklamasıyla birlikte savunma harcamalarının iki katına çıkarılacağını duyurmuştu.

Alman silah şirketlerinin ülke dışına silah satışı için Alman hükümetinden onay alması gerekiyor.

dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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