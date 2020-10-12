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Almanya'nın silah satışlarında gerileme

12.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, yılın ilk dokuz ayında askeri silah ve teçhizat satışının geçen yıla kıyasla üçte bir oranında azaldığını açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in askeri silah ve teçhizat ihracatıyla ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın yanıtına göre, Alman hükümeti bu yılın ilk dokuz ayında 4 milyar 13 milyon euro hacmindeki silah satışına izin verdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 oranında azalma anlamına geliyor.

Almanya'nın askeri silah satışı 2019 yılında 8 milyar 200 bin euro ile rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Geçen yılın ilk dokuz ayında da 6 milyar 350 milyon euroluk satış gerçekleşmişti.

Almanya bu yıl en yüksek miktardaki satışını Mısır'a gerçekleştirdi. Mısır'a bu yıl başta Thyssenkrupp Donanma Sistemleri'den denizaltı olmak üzere 585 milyon 900 bin euro hacminde askeri malzeme satışı yapıldı. Mısır'ın donanması için dördüncü S44 tipi denizaltısını satın aldığı belirtiliyor.

Mısır'a silah satışına tepki

Ancak Almanya'nın askeri teçhizat satışı, Mısır'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle tepkilere neden oluyor. Muhalefet partileri, Yemen'deki savaşa katılmasını ve iç savaştaki Libya'ya da silah sevkiyatı yapmasını gerekçe göstererek Mısır'a satış izni verilmesine karşı çıkıyor.

Mısır'a silah satışını eleştiren Dağdelen, "federal hükümetin Mısır'a silah satışı izni vermekle Yemen ve Libya'daki çatışmalara benzin döktüğünü" söyledi. Dağdelen, "Cinayet aletlerine izin verilmesi dünya genelindeki suçlara ortak olmaktır" diye konuştu.

Geçen yıl en fazla satış Türkiye'ye

Ekonomi Bakanlığının verilerine göre Almanya'nın 2019'daki toplam 823 milyon 600 bin euroluk silah ihracatının üçte birinden fazlası Türkiye'ye yaptı. Türkiye geçen yıl Almanya'dan 344 milyon 600 bin euroluk muharebe silahı ithal ederek Almanya'nın ihracat listesinde birinci sırada yer aldı.

Türkiye'ye silah satışı da Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar nedeniyle Almanya'da muhalefetin tepkisine neden oluyor. Türkiye, 242 milyon 800 bin euroluk silah ithalatıyla 2018'de de Almanya'nın ihracat listesinde birinci sırada yer almıştı.

Almanya'da yasalara göre, silah üreten şirketler Alman hükümetinin izniyle ülke dışına satış yapabiliyor.

dpa,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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