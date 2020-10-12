Almanya'nın silah satışlarında gerileme

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in askeri silah ve teçhizat ihracatıyla ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın yanıtına göre, Alman hükümeti bu yılın ilk dokuz ayında 4 milyar 13 milyon euro hacmindeki silah satışına izin verdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 oranında azalma anlamına geliyor.

Almanya'nın askeri silah satışı 2019 yılında 8 milyar 200 bin euro ile rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Geçen yılın ilk dokuz ayında da 6 milyar 350 milyon euroluk satış gerçekleşmişti.

Almanya bu yıl en yüksek miktardaki satışını Mısır'a gerçekleştirdi. Mısır'a bu yıl başta Thyssenkrupp Donanma Sistemleri'den denizaltı olmak üzere 585 milyon 900 bin euro hacminde askeri malzeme satışı yapıldı. Mısır'ın donanması için dördüncü S44 tipi denizaltısını satın aldığı belirtiliyor.

Mısır'a silah satışına tepki

Ancak Almanya'nın askeri teçhizat satışı, Mısır'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle tepkilere neden oluyor. Muhalefet partileri, Yemen'deki savaşa katılmasını ve iç savaştaki Libya'ya da silah sevkiyatı yapmasını gerekçe göstererek Mısır'a satış izni verilmesine karşı çıkıyor.