Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatı rekor düzeyde

Hükümet, yılın ilk üç ayında 1 milyar 160 milyon euroluk ihracata izin verdi.Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde de rekor düzeyde seyretti. Alman hükümeti, 2020'nin ilk üç ayında toplam 1 milyar 160 milyon euroluk askeri ihracata izin verildiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 120 milyon euro olarak duyurulmuştu.

Muhalefetteki Sol Parti’nin soru önergesine hükümetin verdiği cevapta, izin verilen 1 milyar 160 milyon euroluk askeri ihracatın sadece yapılanları değil gelecekte yapılması öngörülenleri de kapsadığına dikkat çekiliyor. Buna rağmen askeri ihracata verilen izin, hükümetin bu alandaki genel çizgisi ve ihracat hedefleri konusunda ipucu olarak görülüyor. Almanya'nın geçen yıl boyunca ihracatına izin verdiği askeri malzeme, silah ve donanımın toplam miktarı da ilk kez 8 milyar euro eşiğini aşmıştı.

Üçüncü ülkelere ihracat arttı

2019'in ilk çeyreğinde 416 milyon euro ile en çok silah ve teçhizat ihracatı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılırken, bu yılın ilk üç ayında 615 milyon euro ile verilen askeri ihracat izinlerinin "üçüncü ülkeler" diye nitelenen ve NATO ya da AB üyesi olmayanları kapsadığı dikkat çekiyor.