Almanya'nın Sınırları Kademeli Açma Kararı Tatil Umudunu Canlandırdı

Almanya’nın Corona virüsüne karşı verilen mücadele kapsamında kapattığı sınırlarını kademeli biçimde yeniden açacağını açıklaması, yaz tatili umutlarını canlandırdı. Daha önce 15 Haziran'a kadar dünya genelinde seyahat uyarısı yapan, başka bir ifadeyle ülkede yaşayanlara ülke dışına seyahati yasaklayan Alman hükümeti, sürpriz bir kararla komşu ülkelerle sınırların ilk etapta kademeli olarak, en geç 15 Haziran’da ise tümüyle yeniden açılması yönünde karar aldı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü AB dışişleri bakanlarıyla seyahat sınırlamalarının gevşetilmesi sürecini görüşecek. Maas, AB'de ortak bir pozisyon belirlenmesini, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi konusundaki adımların da eşgüdümlü olarak atılmasını istiyor. Pazartesi günü konuşulacak konular arasında, AB içindeki turizm işletmelerini bağlayıcı hijyen ve koruma standartlarının belirlenmesi ve buna uyum sağlayanlara "Avrupa Turizm Sertifikası" verilmesi yer alıyor. Sınırların açıldıktan sonra, seyahat uyarısının da 15 Haziran'da kaldırılıp, kaldırılmayacağı, yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Alman turistlerle, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri de yakından ilgilendiren bir konu.

Daha önce bu konuda görüş belirten siyasetçiler, karantina gibi uygulamaların sürmesinin yanı sıra, uçak seferlerinin yapılmaması nedeniyle Türkiye’ye seyahat olasılığının az olduğunu söylemişti. Ancak Başbakan Merkel’in geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da bir telefon görüşmesi yapması, Türk Hava Yolları’nın da 19 Haziran’dan itibaren Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih’ten uçuşlara başlıyacağını açıklaması bu yönde olumlu bir işaret olarak yorumlandı ve bu sezon Türkiye’de yaz tatili ümitlerini artırdı. "Anormal koşullarda bir tatil sezonu geçireceğimizi kabul etmek gerekiyor" VOA Türkçe’ye konuşan Federal Hükümetin Turizm Sorumlusu Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Thomas Bareiss, yetkililerinin istişarelerinin sürdüğü ve Türkiye'nin seyahat edilebilecek ülkeler listesine alınıp, alınmayacağının şu an için netleşmediği belirtti. İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere, Akdeniz’deki bazı klasik yaz turizmi ülkelerinin Corona virüsünden çok daha sert etkilendiğini belirten yetkili, "2020 sezonu için neresi olursa olsun, anormal koşullar altında bir tatil sezonu geçireceğimizi kabul etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Avusturya hükümeti ile yapılan istişarelerden yola çıkarak, şu an için karayolundan Türkiye’ye Balkan güzergahının açılacağına inanmadığını belirten Bareiss, "Pandemiyle mücadelede alınacak mesafe, vaka sayılarının azalması ve turistik tesislerde alınacak önlemlerin ileriki günlerde yeni değerlendirmelere yol açabileceğini" söyledi. Türkiye 2019 yılında yaklaşık 5 milyon Alman turisti ağırlarken, Almanya’da yaşayan Türklerden de bir milyona yakını geçen yaz aylarında tatillerini Türkiye’de geçirmişti. Almanya’daki Türkler için izin döneminde Türkiye’ye gitmek yıllardır "vazgeçilmezler" arasında yer alıyor. Türkiye’den Almanya’ya iş göçünün başladığı 1960’lı yıllardan beri her yaz ters yönde ve birkaç haftalığına geri dönüş yaşanırken, 2020 yazı buna olanak vermeyecek gibi görünüyor. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Pandemi bitmedi. Bu nedenle tatil sınırlı ve kurallar içinde geçecek. Muhtemelen Türkiye’ye gidememek çoğunluğumuz için çok zor bir durum olacak" diyor. VOA Türkçe’ye konuşan Sofuoğlu, "Bütün dünya olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Almanya’da yaşayan Türkler açısından, Ramazan ayının farklı bir şekilde geçmesi, Türkiye’ye özlemimizi gideremeyecek olmamız da olağanüstü bir durum. Bu, psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Zor bir dönem ama sadece Türkleri ilgilendirmiyor. Almanya’daki Türklerin duygusallıktan uzak durup, sevinçlerini gelecek yıla saklamaları gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.