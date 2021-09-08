HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'nın Sinovac Aşısını Kabul Etmemesine Mahkeme Onayı

Almanya'nın Sinovac Aşısını Kabul Etmemesine Mahkeme Onayı

08.09.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinovac yaptırdığı için Almanya’ya gelmesine izin verilmeyen bir İran vatandaşıyla ailesi tarafından yapılan itirazı değerlendiren Berlin'de bir mahkeme kararında "AB vatandaşı olmayanlara, Sinovac aşısıyla tam aşılanmış olmalarına rağmen seyahat kısıtlamaları hukukidir" dedi

Almanya'nın Sinovac Aşısını Kabul Etmemesine Mahkeme Onayı

Almanya, aşılarını tamamlamış AB vatandaşı olmayan kişiler için seyahat kısıtlamalarını bundan kısa bir süre önce gevşetmişti. Ancak uygulamanın sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları kapsadığı da açıklandı.

Bu aşılar BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson. Özellikle bu yılın ilkbahar aylarına kadar Türkiye'de sıklıkla kullanılan Çin aşısı Sinovac söz konusu listenin dışında bulunuyor ve Türkiye’den Almanya’ya gelmek isteyenler için engel oluşturuyor.

Berlin İdari Mahkemesi’nin aldığı karar, hükümetin bu konudaki tavrını onayladı. Sinovac yaptırdığı için Almanya’ya gelmesine izin verilmeyen bir İran vatandaşıyla ailesi tarafından yapılan itirazı değerlendiren mahkeme kararında "AB vatandaşı olmayanlara Sinovac aşısıyla tam aşılanmış olmalarına rağmen seyahat kısıtlamaları hukukidir" dedi.

Başvuruyu "Şikayetçinin Sinovac yaptırdığı için Almanya’ya giriş yapamamasının, temel haklarına müdahale olmadığı" gerekçesiyle geri çeviren mahkeme, bu konuda bağlayıcı olan aşıların Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilenler listesinde yer aldığını ekledi.

İdari mahkeme, ayrıca Schengen Anlaşması’na göre kamu sağlığına tehdit oluşturanların Almanya’nın da dahil olduğu Schengen ülkelerine girişlerinin engellenmesinin de yasal olduğunu ifade etti.

Bu uygulamanın ötesinde, Türkiye’deki Alman konsolosluklarının, birinci dereceden aile yakınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunmayanlar için vize vermemesi de ülkeye girişleri kısıtlayan bir başka yöntem.

Yeni önlemler için aşı sayısı ve yoğun bakım doluluk oranına bakılacak

Bu arada Almanya’da Coronavirüs salgını başladığından bu yana enfekte olanların sayısı 4 milyonu geçti. Vaka sayısı 4 milyon 30 bin 681’e yükselirken, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle bugüne kadar Coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 92 bin 448 olarak açıklandı. Son yedi günde 100 bin kişide salgına yakalananların oranı olan insidans, 82,7 şeklinde tespit edildi. İnsidans değeri şu ana kadar Almanya’da kısıtlamalarla ilgili kararlarda en önemli kıstas olarak kabul ediliyordu. Ancak Merkel hükümeti bundan sonra insidans yerine, aşılanma oranıyla, hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının doluluk oranın belirleyici olmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada, yoğun bakımlardaki Coronavirüs hasta sayısının 5 bini aşması durumunda kritik eşiğinin aşılacağı kaydedilirken Coronaya bağlı olarak yoğun bakımda yatanların sayısı, bin 348 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, eskiden insidans değerinin 50'yi aşmasıyla önlemlerin sertleştiğini hatırlatarak yeni uygulamanın, aşılarını tamamlayanlar açısından önemli olduğunu, nitekim dükkanların ve okulların kapanmasının artık gündeme gelmeyeceğini, yoğun bakımda olanlarınsa, hemen hepsinin aşı olmayanlardan oluştuğunu açıkladı. Almanya’da şu ana kadar nüfusun yüzde 61,6’sı COVID-19 aşısını tamamladı.

Bu arada Angela Merkel, 26 Eylül’deki genel seçimler öncesi Federal Meclis‘te yaptığı son konuşmasında, aşı olmayanlara çağrıda bulundu. Aşıların güvenliğine ve yararına vurgu yapan Merkel, ülkede kullanılan tüm aşıların, gerekli klinik testlerden geçerek onay aldığını belirtti. Merkel "Aşı sadece yararlı oluyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabiliyorsunuz. Aşılama bize özgürlüğü de geri getiriyor" diyerek vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Bu belirtilere dikkat! "PCR testi negatifliği korona olmadığımızı göstermiyor"Bu belirtilere dikkat! "PCR testi negatifliği korona olmadığımızı göstermiyor"
VLP temelli yerli aşıda sevindiren gelişme! Tarih verildiVLP temelli yerli aşıda sevindiren gelişme! Tarih verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Eline kovayı alan sahile koştu

Eline kovayı alan sahile koştu

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.