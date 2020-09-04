HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun ölümü: Zanlı anne

Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun ölümü: Zanlı anne

04.09.2020 20:50 | Son Güncelleme

Alman polisi, intihar etmek isterken ağır yaralı olarak kurtarılan annenin, beş çocuğun ölümünden sorumlu olabileceğini düşünüyor.

Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun ölümü: Zanlı anne

Alman polisi Düsseldorf yakınlarında bir tren istasyonunda intihar girişiminde bulunan 27 yaşındaki annenin dün ölü bulunan beş çocuğunun ölümünden sorumlu olabileceğini düşünüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde polis yetkilileri, Perşembe günü öğleden sonra bir apartman dairesinde yaşları 1 ile 8 arasında değişen beş çocuğun ölü olarak bulunduğunu açıklamıştı.

Henüz çocukların ne şekilde öldüğü de dahil birçok ayrıntı bilinmiyor.

Nasıl bulundular?

Perşembe günü öğleden sonra polis, bir ihbar üzerine Solingen'in Hasseldelle mahallesindeki bir apartmanda bulunan daireyi kontrol etmeye gitti.

Polis tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 13.45 sularında alınan bir telefon ihbarı üzerine adrese gidildiği ve içeride, üçü kız ikisi oğlan, yaşları 1 ile 8 arasındaki beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Ölen çocukların kardeşi olduğu anlaşılan 11 yaşındaki bir oğlan çocuğunun ise hayatta olduğu açıklandı.

Alman haber sitesi Bild, polise ihbarın, 60 kilometre mesafedeki Mönchengladbach'da yaşayan, çocukların büyükannesi tarafından yapıldığını yazdı.

Mahalle sakinleri ve komşular ölen çocukların anısıra mumlar yakmaya, oyuncaklar bırakmaya başladı

İntihar etmek istedi

Solingen polis sözcüsü Stefan Weiand çocukların annesinin Düsseldorf'ta bir istasyonda kendisini trenin önüne atarak "ağır yaralandığını" ve hastanedeki tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Gazetecilere "Olayın arka planı ve diğer ayrıntılar şu anda bilinmiyor ve biz de bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diyen Weiand, polisin tüm gücüyle olayı soruşturduğunu kaydetti.

Polis, anneyle konuştuktan sonra bu "inanılmaz trajedi" ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor.

Solingen'de çocukların ölü bulunduğu apartman kordona alındı ve yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda bölgenin olay yeri inceleme ekipleri, ambulanslar ve polis araçları ile dolu olduğu görülüyor.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach Facebook'dan yaptığı paylaşımda "bu korkunç olayın geçtiği" apartmana gittiğini söyledi.

"Benim için anlaşılamaz bir şey. Bugün bütün Solingen'in yas günü" yazdı.

Perşembe günü olayın ortaya çıkmasından sonra komşular ve mahalle sakinleri binanın girişine çiçekler, oyuncaklar bırakmaya ve ölen çocukların anısına mumlar yakmaya başladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Ükede alarm! Bir günde 10 bin 476 yeni vakaÜkede alarm! Bir günde 10 bin 476 yeni vaka
KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesiKPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesi
En Çok Okunan Haberler
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Almanya'da cansız bedeni bulunan 5 çocuğun, anneleri tarafından boğulduğu ortaya çıktı
Almanya'da dehşete düşüren olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
ABD Başkanı Trump’tan Kosova açıklaması
ABD Başkanı Trump’tan Kosova açıklaması
İspanya’da son 24 saatte 10 bin 476 yeni koronavirüs vakası
Ükede alarm! Bir günde 10 bin 476 yeni vaka
Rus savaş uçağı, Norveç uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, Norveç uçağını engelledi
Son dakika: İsrail, Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanıdı
İsrail, Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanıdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.