Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracatı yasağı

Bu projelerin, Almanya'nın silah ihracatındaki katı kurallara tabi olmadan gerçekleşebileceğini ifade eden Kramp-Karrenbauer, aksi takdirde ortak projelerin gelecekte Almanya olmadan yapılabileceği uyarısında bulundu.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağına yaptığı açıklamada, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleriyle yaptığı ortak projelere işaret ederek, "Almanya, Avrupa'da veya uluslararası alanda bir projeye dahilse burada partnerler arasında ortak kurallar bulmalı." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekimde Suudi Arabistan'a silah ihracatını 9 Mart'a kadar askıya alan hükümetteki koalisyonun ortakları, bu ülkeye silah ihracatıyla ilgili yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Genel anlamda silah ihracatlarının engellenmemesini isteyen Kramp-Karrenbauer, ihracatları ne pahasına olursa olsun engellemek isteyenlerin bu endüstriyi Almanya'da istemediğini dürüstçe söylemesi gerektiğini kaydetti.

CDU'lu milletvekili Gunther Krichbaum da Almanya'da Silah İhracat Yasası'nın gevşetilmesi yönünde görüş belirterek, "Avrupa'da ortak savunma ve silah ihracat politikasını istiyorsak uzlaşmaya varmamız lazım." diye konuştu.

Fransa ve İngiltere de Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduran Almanya'yı ortak projelerin etkilenmesinden dolayı eleştirmişti.

Eski SPD Genel Başkanı Martin Schulz ise Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını savunarak, "Bu ülke, insan haklarını ayaklar altına alıyor ve Yemen'de savaşıyorsa silah ihracat yasağımızda değişiklik yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Almanya'nın silah ihracatında sergilediği tutum çarşamba günü Paris'te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmede de gündeme gelmişti.