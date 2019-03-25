Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracatı yasağı

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmamasına Fransa ve İngiltere ile koordineli şekilde karar verilmesini istiyor.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle yaptığı ortak silah projelerine dikkati çekerek, "Ortak projelere başladıktan sonra Almanya’nın belirli parçaları teslim etmeyeceğini söylemesi ve böylelikle Avrupa politikasını tehlikeye atması akıllıca değil. Bu sadece Fransa ve İngiltere ile koordinasyon içinde olur." dedi.

Laschet, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles’in Suudi Arabistan’a silah ihracat yasağını en az 6 ay daha uzatılması talebini de eleştirdi.

Armin Laschet, SPD'nin dış politikada Avrupa’da daha fazla iş birliği istediğini belirterek, "Bunu gerçekten istiyorsan ortak dış, güvenlik, savunma ve silah ihracat politikası için çabalaman gerekir." değerlendirmesinde bulundu.