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Almanya'nın teslim ettiği Herero ve Nama yerlilerinin kemikleri Namibya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

20. yüzyılın başında "bilimsel araştırmalar" için Almanya'ya getirilen Herero ve Nama yerlilerinin kemikleri için Namibya'da devlet töreni düzenlendi

CAPE TOWN (AA) - Almanya'nın 20. yüzyılın başındaki sömürge döneminde "bilimsel deney" adı altında Berlin’e götürdüğü Namibyalı kölelerden 27'sinin bedeni, ülkeleri Namibya'da törenle karşılandı.

Namibya Eğitim ve Kültür Bakanı Katrina Hanse-Himarwa liderliğindeki kanaat önderleri ve din adamlarından oluşan bir heyet tarafından Almanya’dan teslim alınan cesetler için Namibya'nın başkenti Windhoek'te meclis bahçesinde devlet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Namibya Devlet Başkan Yardımcısı Nangolo Mbumba, soykırımın psikolojik travmasının Namibya toplumunda hala ağır bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Katliam kurbanlarının saygıyı hakettiklerinin altını çizen Mbumba, "Almanya, bu suçu iki ulus arasındaki gerçek bir uzlaşı için katliam olarak kabul etmeli ve halkımızdan samimi bir şekilde özür dilemelidir. Geçmişi görmezden gelerek onu tarihinizden silemezsiniz. Sömürge suçları affedilemez ve Almanya yapıcı bir adaleti kabullenerek bu süreci sonlandırmalıdır." dedi.

Almanya'nın sömürge dönemindeki faaliyetlerinin çok gaddarca ve tahayyül edilemez olduğunu ifade eden Mbumba, "Almanlar ırkçı emeller uğruna bilimsel deneylerde kullanmak için dedelerimizin bedenlerini ülkelerine götürdü. Namibyalılar o günlerin acılarını hala yaşıyorlar." diye konuştu.

Törende söz alan Almanya Kültür ve Afrika Bakanı Michelle Müntefering, "Bugün doğduğu topraklara iade edilen Namibyalılar, Almanya’ya götürüldüğünde sadece hayatlarını değil aynı zamanda onurlarını da kaybettiler. Bunu bilimsel araştırma olarak göremeyiz. Bu sadece ırkçı bir faaliyettir. Bu gün sizlerden bütün kalbimle af diliyorum. Hayatını kaybedenlerin huzur içinde yatmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- 20. yüzyılın ilk soykırımı

1884 yılında başlayan ve Avrupalı devletlerin, Afrika'da sömürge kapma yarışından dolayı "Afrika Talanı" olarak da bilinen Berlin Konferansı'nda Namibya, Almanya’nın sömürgesi haline gelmişti.

Alman kuvvetleri, bölgedeki elmas yataklarını kontrol altına almak için sömürgeye karşı ayaklanan yerli halktan bazılarına katliam yaparken, bazılarını ise bilimsel deney amacıyla Almanya'ya götürmüştü.

Deneylerde kullanılmak üzere Almanya'ya gönderilen 300 kafatasından bazıları, iki ülke arasında varılan anlaşma sonucu 2011'de defnedilmek üzere Namibya'ya yollanmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1985'te yayımladığı Whitaker Raporu'nda Heroro nüfusunun yüzde 80'i ve Nama nüfusunun da yüzde 50'si 1904-1907 yılları arasında yaşanan sürgünler ve toplama kamplarında yaşamını yitirdi.

Raporda, Almanların Herero ve Namalara karşı işlediği katliam, 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Namibyalı köleler Nangolo Mbumba soykırım

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