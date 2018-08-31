Almanya'nın teslim ettiği Herero ve Nama yerlilerinin kemikleri Namibya'da

CAPE TOWN (AA) - Almanya'nın 20. yüzyılın başındaki sömürge döneminde "bilimsel deney" adı altında Berlin’e götürdüğü Namibyalı kölelerden 27'sinin bedeni, ülkeleri Namibya'da törenle karşılandı.

Namibya Eğitim ve Kültür Bakanı Katrina Hanse-Himarwa liderliğindeki kanaat önderleri ve din adamlarından oluşan bir heyet tarafından Almanya’dan teslim alınan cesetler için Namibya'nın başkenti Windhoek'te meclis bahçesinde devlet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Namibya Devlet Başkan Yardımcısı Nangolo Mbumba, soykırımın psikolojik travmasının Namibya toplumunda hala ağır bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Katliam kurbanlarının saygıyı hakettiklerinin altını çizen Mbumba, "Almanya, bu suçu iki ulus arasındaki gerçek bir uzlaşı için katliam olarak kabul etmeli ve halkımızdan samimi bir şekilde özür dilemelidir. Geçmişi görmezden gelerek onu tarihinizden silemezsiniz. Sömürge suçları affedilemez ve Almanya yapıcı bir adaleti kabullenerek bu süreci sonlandırmalıdır." dedi.

Almanya'nın sömürge dönemindeki faaliyetlerinin çok gaddarca ve tahayyül edilemez olduğunu ifade eden Mbumba, "Almanlar ırkçı emeller uğruna bilimsel deneylerde kullanmak için dedelerimizin bedenlerini ülkelerine götürdü. Namibyalılar o günlerin acılarını hala yaşıyorlar." diye konuştu.