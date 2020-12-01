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Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

01.12.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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