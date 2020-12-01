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Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
01.12.2020 17:01 |
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Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Almanya’nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.