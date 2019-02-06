Almanya’nın Türkiye’ye İade Ettiği Teröriste ABD Tepkisi

Almanya’da “Sauerland Grubu” olarak bilinen radikal İslamcı terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra dün sınır dışı edilerek, Türkiye'ye gönderilmesi ABD’nin sert tepkisine neden oldu.
ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı" dedi.
Yılmaz’ın çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ve bu yüzden ABD’de de yargılanması gerektiğini belirten Büyükelçi Grenell, "Almanya’nın tavrı, suçluların iadesini öngeren anlaşmalara ve uluslararası kurallara ters düşen bir tutumdur" şeklinde konuştu.
Büyükelçilik kaynakları, Alman tarafının Yılmaz’ın Türkiye’ye gönderilmesinin en erken önümüzdeki Mart ayında mümkün olabileceğini söylediklerini aktararak, sınırdışı kararının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.
Amerikalı yetkililer, Adem Yılmaz’ın El Kaide terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ve 2006 yılında Afganistan’da en az üç kez ABD üslerine yönelik terör saldırılarına katıldığını iddia ediyor.
Berlin, Amerika’nın Yılmaz’ın kendilerine teslim edilmesi isteğini, bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasını yasaklayan Alman yasaları çerçevesinde reddetmişti.
Almanya, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Türk vatandaşı Yılmaz’ın cezasını tamamlamadan serbest bırakılmasına ve derhal sınırdışı edilmesine karar vermişti.
Alman istihbaratı, Yılmaz’ı iç güvenlik açısından bir tehlike olarak nitelerken, cihatçı ideolojiden vazgeçmediği ve inancını "eyleme dönüştürebileceğini" dile getirilmişti. Yılmaz’ın sınır dışı edilebilmesi için Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan pasaport verildiği ve ardından dün Türkiye’ye gönderilerek, oradaki yetkililere teslim edildiği bildirildi.
Adem Yılmaz ve üyesi olduğu “Sauerland Grubu”, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti içindeki Sauerland’de yakalanmıştı. Operasyonun düzenlendiği evde bomba yapımında kullanılan 700 kilogram hidrojen peroksitin yanı sıra çeşitli saldırı planları ele geçirilmişti.
Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketlere, Amerikalılar’ın gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planmakla suçlanan Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grubun El Kaide bağlantılı diğer üç üyesi ise beş ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.
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