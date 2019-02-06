Almanya’nın Türkiye’ye İade Ettiği Teröriste ABD Tepkisi

Almanya’da “Sauerland Grubu” olarak bilinen radikal İslamcı terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra dün sınır dışı edilerek, Türkiye'ye gönderilmesi ABD’nin sert tepkisine neden oldu.

ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı" dedi.

Yılmaz’ın çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ve bu yüzden ABD’de de yargılanması gerektiğini belirten Büyükelçi Grenell, "Almanya’nın tavrı, suçluların iadesini öngeren anlaşmalara ve uluslararası kurallara ters düşen bir tutumdur" şeklinde konuştu.

Büyükelçilik kaynakları, Alman tarafının Yılmaz’ın Türkiye’ye gönderilmesinin en erken önümüzdeki Mart ayında mümkün olabileceğini söylediklerini aktararak, sınırdışı kararının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

Amerikalı yetkililer, Adem Yılmaz’ın El Kaide terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ve 2006 yılında Afganistan’da en az üç kez ABD üslerine yönelik terör saldırılarına katıldığını iddia ediyor.