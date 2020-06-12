Almanya'nın Türkiye'ye Seyahat Yasağına Tepkiler Sürüyor

Alman hükümetinin Corona virüs salgını nedeniyle aldığı AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısı ve bu ülkeler arasında Alman turistlerin en başta gittiği ülkelerden Türkiye’nin de bulunmasına tepkiler sürüyor.
Söz konusu karar uyarınca Almanya’dan Türkiye’ye 31 Ağustos tarihine kadar Türk vatandaşları haricinde seyahat yapılamıyor. Türkiye’nin de bu kararın değişmesi yönündeki yoğun girişimleri sürüyor.
Der Spiegel dergisine bir demeç veren Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının bir an evvel kaldırılmasını talep etti. "Alman hükümetinin aldığı kararı bilimsel olarak anlamak zor" diyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri dışında tutulup, diğer tüm dünya ülkeleriyle aynı kefeye konulmasını eleştirdi ve "Biz güvenli bir seyahat ortamı için tüm tedbirleri aldık. Hatta otellerin Corona virüsle ilgili sertifikasyon sınavı, bağımsız olması açısından Alman Tüv-Süd şirketine verildi" dedi.
Çavuşoğlu, meslektaşı Heiko Maas’a seslenerek, Türkiye’nin, Alman turistleri ağırlayabilmesi için seyahat uyarısını kaldırmasını istedi. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda söz konusu kararın alınmasından sonra çeşitli kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, bu hafta içinde telefonda konuşacağını, Erdoğan’ın bu görüşmede, Türkiye için seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edeceğini öne sürmüştü.
Alman seyahat firmaları da karar tepkili
Öte yandan seyahat uyarısının uzatılmasına turizm sektörünün temsilcilerinde de tepkiler geliyor. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, kararı "orantısız" olarak niteledi. Türkiye gibi birçok ülkede Corona virüs salgınının kontrol altına alındığını söyleyen Fiebig, kararın gözden geçirilmesini ve Türkiye gibi önlemler konusunda inandırıcı bir güvenlik planı olan ülkelere yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasını istedi.
Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa ülkelerinin dışında kalan ülkelere seyahat etmenin ciddi riskleri olduğunu öne sürerken kısıtlamanın kaldırılması konusunda tek tek ülkelere yönelik seyahat değerlendirmeleri yapılabileceğini ve bazı ülkelerle karşılıklı anlaşmaya gidilebileceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanın "İstisnalar olabilir" demesi, Türkiye için açık bir kapı bırakıldığı yorumlarına neden oldu. VOA Türkçe’ye konuşan Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-İHK) Yönetim Kurulu üyesi ve kendisi de bir seyahat şirketinin sahibi olan Bahattin Kaya, alınan kararın sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını, Türkiye’ye her yıl milyonlarca turist taşıyan Alman turizm şirketlerini de çok olumsuz etkilediğini söyledi.
Geçen yıl 5,5 milyon Alman turistin tatilini Türkiye’de geçirdiğini hatırlatan Kaya, ülkedeki 3 milyon Türkiye kökenli insanın seyahat özgürlüğünün de kısıtlandığını öne sürdü. Kaya, "Sağlık kriterleri söz konusu olduğunda, Türkiye’nin durumu birçok Avrupa ülkesinden daha iyi. Corona virüs vaka ve ölü sayısının Türkiye’den kat kat daha fazla olduğu İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere seyahat kısıtlamasının kaldırılması anlaşılır değil. O yüzden bu kararın siyasi bir karar olma ihtimali var. Ancak bu karar, hem Almanları hem de Türkleri mağdur durumda bırakıyor" şeklinde konuştu.
Türkiye'ye yasak kalkarsa Mısır, Tunus, İsrail gibi ülkelere de kaldırılmak zorunda kalınabilir
Berlin’de yapılan yorumlarda, Alman hükümetinin Avrupa Birliği dışında kalan ülkelere seyahat uyarısını kaldırma konusunda zor bir durumda kaldığı, zira Türkiye'ye istisna getirilmesi durumunda Mısır, Tunus ve İsrail gibi Almanların yaz aylarında seyahat tercihleri arasında yer alan diğer turizm ülkelerinin de baskıyı artırmasının beklendiği belirtiliyor.
Alman hükümet çevrelerinden daha önce gelen açıklamalarda, Türkiye’ye seyahat uyarısının 1 Temmuz’da kalkacağı yönünde sinyaller verilmiş ancak bunun için otel ve turistik tesislerde Corona virüse karşı inandırıcı önlemlerin alınmasının yanısıra Türkiye’de uygulanan 14 gün karantina uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilmişti.
Türkiye son olarak yurtdışından gelenlere karantina uygulanmayacağını, sadece havalimanlarında sağlık taraması yapılacağını duyurmuştu.