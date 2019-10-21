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Almanya'nın "uluslararası güvenli bölge" çıkışı

21.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği" uluslararası bir güvenli bölge oluşturulmasını talep eden Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, söz konusu planı NATO müttefiklerine de önerecek.

Almanya'nın "uluslararası güvenli bölge" çıkışı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi.

Salı günü Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kramp-Karrenbauer, "Mültecilerin bölgeye gönüllü dönüşünü de mümkün kılacak yapıları uzun vadede yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bölgede şu anki durumu aşan bir çözüme ihtiyacımız var" diye konuştu. Kramp-Karrenbauer, bu çözümlerden birinin "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği ve uluslararası olarak kontrol altında tutulan bir güvenli bölgeden" geçtiğini ifade etti.

Bakan, oluşturulacak güvenli bölgenin Suriye'nin kuzeydoğusunda tırmanan gerilimi azaltmayı hedefleyeceğini kaydetti. Kramp-Karrenbauer, söz konusu çözümün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini kalıcı olarak işgal altında tutamayacağını açıkça ortaya koyacağını söyledi.

NATO'ya sunacak

Kramp-Karrenbauer, bu öneriyi Başbakan Angela Merkel ile istişare ettiklerini ve Batılı müttefiklere de sunduklarını söyledi. Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlık görevini geçtiğimiz yıl Angela Merkel'den devralan Kramp-Karrenbauer, önerilerini Perşembe ve Cuma günü yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarına ileteceklerini ifade etti. Savunma Bakanı, Alman ordusunun olası bir güvenli bölgeye katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı nihayetinde Federal Meclis'in vereceğini kaydetti.

Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara "seyirci kaldığını" ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söyledi. Bakan, bu çerçevede "NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa atılımının mantıklı" olacağını söyledi.

Türkiye, "Barış Pınarı Harekatı" adını verdiği askeri operasyonu Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim tarihinde başlatmıştı. Türkiye'nin operasyonunu uluslararası hukukun bir ihlali olarak gören Berlin, Türkiye'ye silah ihracatına sınırlama getirmişti. Perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin harekatının "meşru olmadığını" söylemişti.

dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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