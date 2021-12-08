Almanya'nın Yeni Başbakanı Scholz Göreve Başladı

Olaf Scholz, Federal Meclis'te bugün yapılan oylamada Almanya’nın başbakanlığı görevine seçildi. Sosyal demokrat siyasetçi 736 sandalyeli Federal Meclis’te yapılan gizli oylamaya katılan, 707 milletvekilinden 395’inin oyunu aldı.

Yeni hükümeti oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller’in toplam 416 oyu var. Meclis Başkanı Bärbel Bas, sonuçların belli olmasının ardından Almanya’nın yeni ve dokuzuncu başbakanına görevinde "başarı ve bol şans" temennisinde bulundu.

Scholz, oylamanın hemen ardından Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını aldı. Scholz’un öğleden sonra yeniden Federal Meclis’e gelerek, yemin edip resmen göreve başlaması öngörülüyor. Scholz, yemin töreninden sonra atanan bakanlarla birlikte tekrar Bellevue Sarayı’na gidecek. Bakanlar ardından tekrar Federal Meclis’e gelerek yemin edip resmen görevlerine başlayacaklar.

Başbakan Olaf Scholz ve aralarında Tarım ve Gıda Bakanlığı’nı üstlenen Cem Özdemir’in de olduğu bakanlar, yarın Federal Meclis’te ilk kez hükümet sıralarında yer alacak. Scholz’un burada bir konuşma yapması, daha sonra eyalet başbakanlarıyla biraraya gelerek ağırlıklı olarak salgına karşı mücadele ve yeni önlemleri görüşmesi bekleniyor.

Başbakan, Cuma günü Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ziyaret edecek. Almanya’da göreve seçilen başbakanlar, iki ülke arasındaki sıkı bağı vurgulamak için geleneksel olarak ilk ziyaretlerini Fransa’ya gerçekleştiriyor. Scholz, yinee Cuma günü, ABD Başkanı Joe Biden öncülüğünde düzenlenecek "Demokrasi Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katılacak.

Olaf Scholz’un başbakan seçilmesiyle birlikte 16 yıllık Angela Merkel dönemine parelel, SPD ve Birlik Partileri CDU/CSU’nun 8 yıldır sürdürdüğü "büyük koalisyon" dönemi de kapandı. Partilerin renklerinden ötürü Alman kamuoyunda "trafik lambası koalisyonu" olarak tanımlanan yeni hükümet, Alman tarihinin ilk üçlü koalisyonu olarak göreve başladı.

Yeni hükümet, özellikle enerji politikalarında köklü bir değişim hedeflerken, yeşil teknoloji ve dijitalleşmeye yatırımların artırılmasını hedefliyor. Maden ve taş kömüründen enerji üretimine 2030 yılında son verilmesi karara bağlanırken asgari ücretin, saatte 12 Euro 50 cente yükseltilmesi, oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi, özellikle Berlin ve Münih gibi kentlerde astronomik kiralara karşı yılda 400 bin daire inşa edilmesi hedefi ve esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılması da yeni hükümetin hedefleri arasında yer alıyor.

Göçmenler ve Türkiye yaklaşımı

Bu arada göçmenlerle ilgili olumlu planlar da koalisyonun ajandasında yer alıyor. Buna göre göçmenlerin beş yıl ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verilecek. Çifte vatandaşlığa imkan sağlanacak. Göçmenlere yönelik destek projeleri sürdürülecek ve ırkçı terör örgütü NSU kurbanları için dokümantasyon merkezi oluşturulacak.

Koalisyon hükümetinin vardığı anlaşmada, Türkiye Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun önemli bir ortağı olarak değerlendiriliyor. İlgili bölümde şu sözler yer alıyor:

"Türkiye, endişe verici iç siyasi gelişmelere ve dış politik gerilimlere rağmen, bizim için, AB ve NATO‘nun önemli bir ortağı olarak kalacak. Alman toplumunun doğal bir parçası olarak gördüğümüz Türkiye kökenli kişilerin yüksek oranı, ülkelerimiz arasında özel bir yakınlık oluşturuyor. Türkiye’de demokrasi, insan, kadın ve azınlık hakları, yoğun bir şekilde kısıtlandı. Bu nedenle üyelik sürecinde yeni fasıl açılmayacak ve açılanlar da kapanmayacak. AB-Türkiye diyaloğunu sürdüreceğiz. Özellikle de sivil toplum ve gençlik örgütleriyle iletişim geliştirilecek"

Yeni Başbakan Olaf Scholz kimdir?

Olaf Scholz, 14 Haziran 1958’de Osnabrück kentinde dünyaya geldi. Henüz lisedeyken 17 yaşında SPD’ye üye oldu. SPD’in o dönemde aşırı solcu gençlik teşkilatlı "Genç Sosyalistler"de aktif olarak politika yaptı. Hamburg Üniversitesi’nde hukuk okuyan Scholz, eğitimini iş hukuku konusunda uzman avukat olarak tamamladı.

Federal Meclis’e ilk kez 1998'de seçilen Scholz, 2007-2009 yılları arasında Angela Merkel’in SPD’yle kurduğu hükümette, Federal Çalışma Bakanlığı yaptı. 2011-2018 arasında Hamburg Eyaleti Başbakanlığı görevini üstlenen Scholz, 2018’den beri Merkel kabinesinde Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak çalıştı. Geçen yıl partisi tarafından SPD’nin başbakan adayı olarak Merkel’den boşalan koltuk için yarışa girdi. Konuşmalarına duygu katmadığı ve monoton açıklamalar yaptığı gerekçesiyle, 'Scholz' ile 'Otomat' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan 'Scholzomat' lakabıyla anılan Scholz, o dönemde oy oranı yüzde 15’lere düşen partisini sürpriz bir şekilde adeta ayağa kaldırdı, 26 Eylül’deki seçimde oyların yüzde 25,7'sini kazanarak, zafere taşıdı.

