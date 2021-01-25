Almanya'nın Yeni Corona Risk Listesinde Türkiye 'Normal Riskli' Ülke

Almanya hükümeti yeni uluslararası Corona virüsü risk listesi yayınladı. 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak listede 3 kategori bulunuyor. Buna göre "en tehlikeli" olarak tanımlanan ilk listede İngiltere, İrlanda, Güney Afrika ve Brazilya yer alırken, aralarında ABD, İsrail, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin bulunduğu 24 ülke "yüksek riskli" ülkeler olarak tanımlandı. Bu iki gruptan Almanya‘ya yapılacak seyahatlerde yolculardan en fazla 48 saat öncesinde yapılmış negatif Corona virüsü testi istenecek. Türkiye, "yüksek riskli" grubundan 100 ülkenin yer aldığı "normal riskli" grubuna alınmış durumda. Türkiye ve diğer ülkelerden ülkeye giriş yapanların en geç 48 saat içinde virüs testi yaptırması gerekiyor. Buna ek olarak Almanya’ya giriş sonrasında 10 günlük bir karantina süresi gerekecek. Mutasyonlu virüsün yayılması endişeye yol açıyor Öte yandan Corona virüsünün mutasyona uğrayan ve mevcut virüsten çok daha hızlı yayıldığı belirlenen ‘B117’ türünün Almanya’da giderek çoğalması endişeye yol açıyor.

Hafta sonunda başkent Berlin’deki Humboldt Hastanesi‘nde mutasyonlu Corona virüsün tespit edilmesinden sonra hastaneye giriş-çıkışların yasaklandığı, hasta kabulünün durdurulduğu ve 400’ü hasta olmak üzere toplam 2 bin kişinin karantinaya alındığı belirtildi. Virüsün dahiliye ve kardiyoloji birimlerinde yatan 16 hastada ve dört personelde tespit edildiği haber verilirken, hastahenede çalışanların sadece iş yeri ve ev arasında özel olarak kiralanan servis otobüsleriyle gidip-gelmelerine izin verildiği duyuruldu. Başbakan Angela Merkel’in danışmalarından Helge Braun, mutasyona uğrayan Corona virüslü vaka sayısının Almanya çapında artmasından endişe duyulduğu ifade ederek, "Berlin’deki olay B117’nin ülkemizde kısa bir sürede belirleyici türe dönüşeceğini gösteriyor. B117 Almanya’ya gelmiş durumda ve benzer bir durum diğer ülkelerde de ortaya çıkacak. Şu anda tedbirlerin çok sıkı tutup, genel vaka sayısını azaltmak en doğru yöntem" şeklinde konuştu. Geçen hafta Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı seçilen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, mutasyona uğramış yeni virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, vaka sayılarındaki genel gerilemeye rağmen, alınan önlemlerin daha uzun bir süre yaşamı belirleyeceğini duyurdu. Sıkı tedbirlerin yaz aylarına kadar devam edeceğini ifade eden Laschet, "Kısıtlamaların gevşetilmesi ya da kaldırılması gerçekçi bir beklenti değil" dedi.