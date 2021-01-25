Almanya'nın Yeni Corona Risk Listesinde Türkiye 'Normal Riskli' Ülke

Almanya hükümeti yeni uluslararası Corona virüsü risk listesi yayınladı. 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak listede 3 kategori bulunuyor. Buna göre "en tehlikeli" olarak tanımlanan ilk listede İngiltere, İrlanda, Güney Afrika ve Brazilya yer alırken, aralarında ABD, İsrail, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin bulunduğu 24 ülke "yüksek riskli" ülkeler olarak tanımlandı. Bu iki gruptan Almanya‘ya yapılacak seyahatlerde yolculardan en fazla 48 saat öncesinde yapılmış negatif Corona virüsü testi istenecek. Türkiye, "yüksek riskli" grubundan 100 ülkenin yer aldığı "normal riskli" grubuna alınmış durumda. Türkiye ve diğer ülkelerden ülkeye giriş yapanların en geç 48 saat içinde virüs testi yaptırması gerekiyor. Buna ek olarak Almanya’ya giriş sonrasında 10 günlük bir karantina süresi gerekecek.
Mutasyonlu virüsün yayılması endişeye yol açıyor
Öte yandan Corona virüsünün mutasyona uğrayan ve mevcut virüsten çok daha hızlı yayıldığı belirlenen ‘B117’ türünün Almanya’da giderek çoğalması endişeye yol açıyor.
Hafta sonunda başkent Berlin’deki Humboldt Hastanesi‘nde mutasyonlu Corona virüsün tespit edilmesinden sonra hastaneye giriş-çıkışların yasaklandığı, hasta kabulünün durdurulduğu ve 400’ü hasta olmak üzere toplam 2 bin kişinin karantinaya alındığı belirtildi.
Virüsün dahiliye ve kardiyoloji birimlerinde yatan 16 hastada ve dört personelde tespit edildiği haber verilirken, hastahenede çalışanların sadece iş yeri ve ev arasında özel olarak kiralanan servis otobüsleriyle gidip-gelmelerine izin verildiği duyuruldu. Başbakan Angela Merkel’in danışmalarından Helge Braun, mutasyona uğrayan Corona virüslü vaka sayısının Almanya çapında artmasından endişe duyulduğu ifade ederek, "Berlin’deki olay B117’nin ülkemizde kısa bir sürede belirleyici türe dönüşeceğini gösteriyor. B117 Almanya’ya gelmiş durumda ve benzer bir durum diğer ülkelerde de ortaya çıkacak. Şu anda tedbirlerin çok sıkı tutup, genel vaka sayısını azaltmak en doğru yöntem" şeklinde konuştu.
Geçen hafta Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı seçilen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, mutasyona uğramış yeni virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, vaka sayılarındaki genel gerilemeye rağmen, alınan önlemlerin daha uzun bir süre yaşamı belirleyeceğini duyurdu. Sıkı tedbirlerin yaz aylarına kadar devam edeceğini ifade eden Laschet, "Kısıtlamaların gevşetilmesi ya da kaldırılması gerçekçi bir beklenti değil" dedi.
Mutasyonun 6-8 kat daha fazla bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Federal hükümet, Corana virüsünün yeni türüne karşı acil olarak karantina önlemlerini 14 Şubat’a kadar uzatma kararı almıştı. Bu kapsamda vatandaşların tüm özel temaslarını en aza indirmesi ve mümkün olduğunca evde kalması istenirken, gıda mağazaları dışında tüm mağazaların, kreş ve okulların, sinema, tiyatro, berber ve güzellik salonlarının kapalı kalması kararlaştırıldı. Ayrıca kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve gıda marketlerinde tıbbi maske olan FFP2’lerin takılması zorunlu hale getirildi.
14 Şubat’tan önce hükümetin ve eyalet başbakanlarının tekrar toplanıp önlemlerinin nasıl devam edeceği hakkında yeni kararlar alması bekleniyor.
Bu arada son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 6.729’a geriledi. Bu, son 3 ayda kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Corona salgını son 24 saatte kaydedilen 217 can kaybıyla birlikte toplamda 52 bin 87 kişinin ölümüne yol açtı.
AB'de ilk antikor tedavisi Almanya'da
Almanya'da şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin kişininin ilk aşıları tamamlandı. Aşıların tedarikinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle son günlerde eleştirilerin hedefinde olan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılama kampanyasına ek olarak antikor ilaçlarının bu haftadan itibaren üniversite hastanelerine dağıtılacağını duyurdu. 400 milyon Euro ödenerek 200 bin doz antikor üreten ilaç satın alındığını bildiren Spahn, ilacın hastalığın şiddetli seyrini önleme özelliği taşıdığını ve AB’de ilk kez Almanya’da kullanılacağını haber verdi. Antikor ilacı, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona enfeksiyonu tedavisinde de kullanılmıştı.