Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock ilk ziyaretlerine başladı

Baerbock ilk dış ziyaretleri öncesinde AB’nin temel değerlerine vurgu yaptı.Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Avrupa Birliği'ndeki (AB) komşu ülkelerle güven zeminine dayalı bir ortaklık hedeflediğini söyledi.

Paris yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulunan Baerbock, "Paris, Brüksel ve Varşova'da ilk mesajım şu olacak: AB'deki ortaklarımız yeni Alman hükümetine güvenebilirler, hem de ilk günden itibaren" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partili Bakan, "Bu ilk ziyaretlerde ana hedefim en yakın ortaklarımızı dinlemek olacak. Fikir ve çıkarlarımızı komşularımıza rağmen ve onların pahasına izlemeyeceğiz" diyerek, "Çünkü biliyoruz ki Almanya için güçlü ve birleşmiş bir Avrupa'dan daha büyük bir çıkar yoktur" söyleminde bulundu.

Temel değerlere vurgu

Özellikle tartışmalı konularda karşı tarafın "tarihi ve perspektifi" ile empati kurulabilmesi gerektiğini belirten Baerbock, AB'nin temel değerlerinin savunulması ve ortak kuralların uygulanmasının önemine dikkat çekerek, "Özellikle hukuk devleti ve insan hakları söz konusu olduğunda Avrupa'nın temellerinin zedelenmesine izin veremeyiz" dedi.

Küresel iklim politikasının önemine de dikkat çeken Baerbock, diplomasinin en önemli görevinin krizleri önleme ve kontrol altına alma olduğunu belirterek, "Hiçbir kriz iklim değişikliği kadar insanlığın geleceğini tehdit etmiyor” dedi.

Baerbock Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile Perşembe günü Paris'te bir araya geliyor. Daha sonra Brüksel'e geçecek olan Bakan, orada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Baerbock Cuma sabahı Varşova'ya geçerek Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile buluşacak.

AFP / SSB,ET

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