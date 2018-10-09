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Almanya'ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi

09.10.2018 23:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya'ya 2018'de şu ana kadar yaklaşık 100 bin mülteci ve göçmenin geldiğini belirterek, bu rakamın beklenenden az olduğunu ifade etti.

Almanya'ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'ya bu yıl tahmin edilenden daha az göçmen ve mülteci geldiğini açıkladı. Salı günü partisinin meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada Seehofer, yılın başlangıcından bu yana Almanya'ya yaklaşık 100 bin mülteci ve göçmenin geldiğini belirtti. Geçen yılların Kasım ve Aralık aylarında ülkeye daha az sayıda sığınmacının geldiği bilgisini hatırlatan Seehofer, partisinin daha önce dile getirdiği yıllık 200 bin sığınmacı sınırının aşılmasını beklemediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, sene başından Eylül ayına kadar toplam 124 bin kişi Almanya'da iltica başvurusunda bulundu. Ayrıca yılın ilk altı ayında iltica başvuruların sıklıkla geldiği ülkelerin vatandaşlarına aile birleşimi için toplam 19 bin vize verildi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer, henüz Haziran ayında yaptığı açıklamada, Alman hükümeti tarafından 2018 için belirlenen 180 ila 220 bin kişilik mülteci kotasının "dolabileceğini, hatta aşılabileceğini" söylemişti. Sol Parti İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, Seehofer'i sert bir şekilde eleştirerek kendisini "panik yaratmaya çalışmakla" suçlamıştı. Mevcut Alman hükümeti, CSU ve Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) oluşturduğu Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyonundan oluşuyor.

Seehofer Eylül ayında "Göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların anasıdır" açıklamasında bulunarak tepkileri üzerine çekmişti. Başbakan Angela Merkel ile mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı bilinen Seehofer, Almanya'nın farklı bir göç politikası izlemesi gerektiğini savunuyor. Seehofer daha önce "mülteci sayısı sınırlandırılmadığı takdirde Hristiyan Birlik partilerinin halkın desteğini kaybedeceğini" söylemişti. Seehofer'in partisi CSU'nun faaliyet gösterdiği tek eyalet olan Bavyera, hafta sonunda seçime gidiyor.

KNA/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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